Trump deja atónito a EEUU al pedir a China investigar a Biden

El presidente estadounidense, Donald Trump, sorprendió al pedir públicamente a China que investigue al que puede convertirse en su principal rival político en las próximas elecciones, el demócrata Joe Biden, e insistir en que Ucrania haga lo mismo, pese a que la oposición ha abierto una investigación de juicio político contra el mandatario por presiones a su homólogo ucraniano.



"China debería comenzar una investigación sobre los Biden. Lo que sucedió en China es tan malo como lo que pasó en Ucrania", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia el estado de Florida para un acto de campaña.



Preguntado sobre si había solicitado al presidente chino, Xi Jinping, que ayudara a investigar a los Biden, Trump aseguró que "ciertamente" lo podría hacer.





"No lo he hecho, pero ciertamente es algo en lo que podemos comenzar a pensar", insistió el mandatario.Estos comentarios de Trump, que no dejaron a nadie indiferente, se producen cuando sus esfuerzos para persuadir a Ucrania para que investigue a la familia Biden por presunta corrupción en ese país han ocasionado el inicio de una investigación de juicio político por parte de los demócratas de la Cámara de Representantes, que están analizando si el presidente abusó del poder de su cargo para obtener ganancias políticas.Lejos de retractarse de esa idea, Trump recomendó hoy a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, que inicie las pesquisas sobre el comportamiento de los Biden."Diría: presidente Zelenski, si yo fuera usted, comenzaría una investigación sobre los Biden", repitió.El mandatario pretende que Kiev indague sobre el hecho de que Hunter Biden, uno de los hijos del aspirante demócrata, aceptara en 2014 un cargo en el consejo de administración de la entonces mayor compañía privada de gas del país, Burisma, con un sueldo superior a los 50.000 dólares al mes, mientras su padre mediaba cuando era vicepresidente de EE.UU. en el conflicto por la península de Crimea.Trump quiere ahora también que Pekín abra una investigación sobre posible corrupción de Hunter en el país asiático.En una entrevista en julio con la revista The New Yorker, Hunter se defendió ante las acusaciones de haber aceptado sobornos de un magnate chino.De acuerdo a ese medio, el hijo del ex vicepresidente ofreció al empresario chino Ye Jianming "usar sus contactos" cuando estaba en el consejo del Programa Mundial de Alimentos en EE.UU. para ayudar a identificar oportunidades de inversión para su compañía.La reacción de Biden a las palabras de Trump este jueves no se hizo esperar y su campaña aseguró que el "continuado abuso de poder" es la "característica definitoria" de su Presidencia, a la vez que criticó "su grotesca selección de mentiras"."La característica definitoria de la Presidencia de Donald Trump es el continuado abuso de poder (...), una grotesca selección de mentiras sobre la verdad y de sí mismo frente al país", afirmó una de las asesoras principales de la campaña de Biden, Kate Bedingfield, en un comunicado.Por su parte, otra de las candidatas demócratas, la senadora Kamala Harris, consideró en Twitter que Trump "viola su juramento y socava los valores estadounidenses cuando insta a naciones extranjeras a hacer su trabajo sucio".A esas críticas se sumó la del presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el también demócrata Adam Schiff, quien calificó las presiones de este jueves de "violación fundamental del juramento de presidente"."Un presidente de Estados Unidos que aliente a una nación extranjera a interferir nuevamente para ayudar a su campaña investigando a un rival es una violación fundamental de su juramento", indicó Schiff, mientras Kurt Volker, que dimitió el pasado viernes como enviado especial del Departamento de Estado para Ucrania, declaraba en el Congreso a puerta cerrada.A pesar de la polémica generada, el líder de los republicanos en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, envió hoy una carta a la presidenta de dicha cámara, Nancy Pelosi, para solicitar que la investigación para un posible proceso de destitución de Trump se pare hasta que la demócrata responda algunas preguntas sobre sus motivaciones."Escribí a la presidenta Pelosi para detener la investigación de juicio político hasta que podamos recibir respuestas públicas a preguntas. Dada la enormidad del tema en cuestión, acusar a un presidente debidamente elegido, el público estadounidense merece justicia y transparencia", señaló McCarthy.