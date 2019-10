Trump involucró a Pence en esfuerzos para presionar a Zelenski

El presidente de EE.UU., Donald Trump, involucró a su vicepresidente, Mike Pence, en los esfuerzos para presionar a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, aunque el funcionario no conocía de la búsqueda de información contra el líder demócrata Joe Biden, reveló este miércoles The Washington Post.



Según el diario, que citó funcionarios y exfuncionarios bajo condición de anonimato, el mandatario instruyó a Pence para que no asistiera en mayo a la jura del líder ucraniano, en un momento en el que el que Zelenski buscaba reconocimiento y apoyo de Washington.



El rotativo puntualizó que funcionarios cercanos a Pence dijeron que él no estaba al tanto de los esfuerzos de Trump para presionar a su colega ucraniano por información en contra de Biden y su hijo Hunter Biden, quien formó parte de la dirección de la mayor compañía privada de gas de Ucrania, Burisma.





El Post apuntó que uno de los principales asesores de Pence participó el 25 de julio en la conversación telefónica entre Trump y Zelenski, que derivó en la apertura de investigación de juicio político contra el mandatario que inició el Congreso la semana pasada.La información periodística señaló, citando a autoridades, que Pence "debería haber tenido acceso a la transcripción (de la llamada) en cuestión de horas".Igualmente, el diario menciona que funcionarios cercanos a Pence sostienen que el vicepresidente viajó a Varsovia a reunirse con Zelensky el 1 de septiembre para trasladarle la preocupación de EE.UU. por el tema de la corrupción y sobre el bloqueo de la ayuda militar a Kiev, que posteriormente se transfirió.A ese encuentro, Pence acudió probablemente sin haber leído, o al menos revisado por completo, la transcripción de la llamada, detalla el texto periodístico, que no descarta que tanto él como su equipo desconocieran que la conversación telefónica había causado alarma en la Casa Blanca."El presidente expresó constantemente su preocupación por la corrupción y la falta de reparto de la carga (económica) por parte de los socios europeos, por lo que después de una campaña anticorrupción, Zelensky fue receptivo a esos mensajes", dijo Marc Short, jefe de gabinete de Pence, citado por el Post, sobre la conversación con el líder ucraniano.Según Short, el vicepresidente, "como dice su informe, informó al presidente después de la reunión y la ayuda fue transferida".Por otra parte, la cadena estadounidense CNN informó de que el inspector general del Departamento de Estado, Steve Linick, entregó hoy al Congreso un paquete de documentos con afirmaciones en contra de Biden -quien aspira a la candidatura del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2020- y su hijo.Los documentos, agregó la versión, incluyen cargos contra la exembajadora de EE.UU. en Ucracia Marie Yovanovitch, quien fue retirada de su cargo a mediados de este año.Trump acusó este miércoles a los demócratas de buscar un "golpe" contra su Gobierno con la apertura de un juicio político, que calificó como "el mayor fraude en la historia".Mientras, los líderes demócratas del Congreso reiteraron su intención de avanzar con celeridad en la apertura de un proceso de destitución dada la gravedad de las acusaciones y criticaron las maniobras del secretario de Estado, Mike Pompeo, para intentar obstruir la investigación.Pompeo anunció el martes que los funcionarios del Departamento de Estado que han sido citados por el Congreso para declarar próximamente sobre la relación del país con Ucrania no lo harán.