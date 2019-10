Fiscalía: presidente de Honduras recibió dinero del cartel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de EE.UU aseguró este miércoles que tiene pruebas de que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y su hermano el exdiputado Juan Antonio Hernández, a quien se juzga por varios delitos en Nueva York, recibieron dinero del narcotraficante Joaquín el "Chapo" Guzmán.



Juan Antonio "Tony" Hernández Alvarado, preso en Nueva York desde finales del 2018 tras ser arrestado ese año en Miami, está acusado de cuatro delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego y de mentir a las autoridades, cargos de los que se ha declarado no culpable.



La Fiscalía aseguró que presentará en el juicio, que comenzó este miércoles, pruebas que demuestran que el exdiputado recibió del "Chapo", entonces líder del cartel de Sinaloa, un millón de dólares para ser entregados al presidente de Honduras.





El juicio se inició en la corte federal para el distrito sur de Nueva York tras la selección del jurado, formado por nueve mujeres y tres hombres, más seis miembros alternos, que permanecerán en el anonimato por cuestiones de seguridad.El fiscal Jason Richman, durante la presentación del caso, no precisó si el dinero de "el Chapo" fue usado en la campaña electoral de Hernández.El acusado llegó este miércoles por primera vez a la sala del juez Kevin Castell sin el uniforme de prisionero que había usado durante las sesiones previas al juicio y siguió el proceso por medio de un intérprete.En esta ocasión vistió un traje azul, corbata del mismo color y camisa blanca.Con semblante relajado, incluso sonrió en un momento en que el juez le pidió que se pusiera de pie para que le vieran los candidatos a jurado, con la intención de saber si alguno le conocía.No es la primera vez que el Gobierno de EE.UU. vincula el nombre del presidente Hernández en el caso por narcotráfico contra su hermano, a quien, según las autoridades, protegía el gobernante, aunque no se han presentado cargos en su contra.Según el fiscal, esa protección que recibía hizo que el acusado se sintiera "intocable" y "seguro" en sus actividades de narcotráfico.El mandatario ha negado haber recibido dinero de narcotraficantes y ha asegurado que el hecho de que le hayan implicado es un acto de venganza en su contra por haber dado el visto bueno a las extradiciones a EE.UU.El Gobierno estadounidense sostiene que el acusado distribuyó masivas cantidades de cocaína durante años, se enriqueció como resultado de esa actividad y con ese dinero financió campañas políticas de su formación política, el Partido Nacional.El fiscal aseguró además que la red de narcotráfico a la que pertenecía Tony Hernández, de 41 años, fue protegida por funcionarios corruptos del Gobierno hondureño entre los que mencionó a alcaldes, legisladores, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía.Richmon indicó que la evidencia demostrará que "Honduras es un lugar propicio" para el narcotráfico y que se escuchará a narcotraficantes involucrados con Hernández, además de exhibir fotos y vídeo para sostener las acusaciones.El abogado defensor, Omar Malone, aseguró por su parte que la fiscalía no tiene evidencia en contra de su cliente, y que Hernández tiene licencia para armas, por lo que la acusación de posesión de armas quedaría invalidada.Sostuvo, además, que las acusaciones en contra de su cliente son una venganza de los narcotraficantes que cooperan con el Gobierno por haber consentido el presidente la extradición a EE.UU de varios capos.Al concluir el primer día de juicio, un grupo de hondureños protestó fuera de la corte federal exigiendo que se haga justicia para su pueblo."Si es culpable que le caiga todo el peso de la ley y si el presidente está involucrado, que renuncie inmediatamente y sea traído ante la justicia de EE.UU", dijo a Efe uno de los manifestantes, que prefirió ser identificado sólo como José por temor a represalias.