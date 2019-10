Moreno defiende la gastronomía como muestra de "monumentalidad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este miércoles el "enorme potencial" de la gastronomía andaluza, que considera "una de las manifestaciones más claras" de la "monumentalidad" de la comunidad, y ha apostado por su "excelencia" para seguir mejorando la "marca Andalucía".



Moreno, que ha participado en la inauguración del congreso Andalucía 360 by World Premium Experience, ha manifestado que la gastronomía regional habla de la forma de ser de los andaluces, de la riqueza y calidad de sus productos, del talento de sus creadores, de sus tradiciones y de la capacidad para innovar.



Ha resaltado el "activo" que supone la gastronomía para los millones de visitantes de Andalucía y ha subrayado los productos de calidad "extraordinaria" y los chefs "de primerísima línea", que en su opinión forman "un binomio insuperable".





"La cocina se convierte en salud, en riqueza y desarrollo económico, en buena imagen de nuestra tierra, en empleo y en competitividad", ha manifestado el presidente andaluz, quien ha valorado que "los grandes maestros" de la gastronomía andaluza hayan sabido compaginar "legado e innovación".Ha asegurado que las posibilidades gastronómicas de Andalucía son "inagotables" y ha dicho que el Gobierno autonómico tiene claro que la cocina merece todo el apoyo y reconocimiento.Ha apostado por seguir trabajando junto al sector, que genera empleo, crecimiento y cultura, "con un potencial increíble", y que supone una "proyección" para la agricultura, pesca y ganadería.Además, los chefs andaluces son "magníficos embajadores", ha considerado Moreno, quien ha recordado que en Andalucía "no hay acto social que no esté alrededor de una buena mesa".La tercera edición de este congreso, que reúne durante dos días en Sevilla a destacados chefs, enólogos y "bartenders", tratará asuntos como los restaurantes del futuro, los modelos de negocio y tendencias como el neonaturalismo culinario o el ecologismo llevado a la gastronomía.Además, se prestará mucha atención a las materias primas, se abordarán innovaciones como las huertas submarinas y este año se abre al ámbito del vino.Las jornadas gastronómicas contarán con el conocido como "chef del mar", Ángel León, ganador de 4 estrellas Michelín, y con otros chefs como Paco Morales, Charo Carmona, Miguel Caño, Dani Lasa, Pepe Solla o David García.También se harán demostraciones de cocina a cargo de cocineros con una estrella Michelín como Xanti Elías, Pedro Sánchez, Benito Gómez, José Caros García, Héctor Sanz o Ricardo Sanz.El delegado de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Múñoz, ha destacado que la capital andaluza vuelve a situarse en el mapa nacional de la mano de la gastronomía, un sector de vital importancia para la industria y el turismo.Ha presumido de que los visitantes dan un sobresaliente a Sevilla en su gastronomía, ya que ha indicado que de los viajes, más allá de los monumentos o visitas, se recuerda "lo bien o mal" que comes.