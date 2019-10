Mellado cifra en unos 16 millones el coste de la parrilla de Canal Sur

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado, ha anunciado este miércoles en el Parlamento que la parrilla de Canal Sur Televisión (CSTV) para la nueva temporada de otoño tendrá un coste de unos 16 millones de euros y que ello supondrá un ahorro de 500.000 euros respecto al coste que tuvo la última parrilla.

Así se ha pronunciado Mellado ante comisión del Parlamento, donde ha indicado que la parrilla de la programación de otoño se someterá mañana jueves a la consideración del consejo de administración de la RTVA. Según ha explicado, el estimado de la parrilla de octubre a diciembre en Canal Sur Televisión es de 15,2 millones en producción propia y financiada, mientras que el coste en producción ajena es 800.000 euros.

En cuanto a Andalucía Televisión, la producción propia y financiada tendrá un coste de 1,6 millones y la producción ajena, 22.000 euros.

Ha apuntado que el coste de la parrilla de otoño va a suponer "un ahorro de 500.000 euros en relación con la temporada pasada", al tiempo que ha señalado que un total de 14 productoras van a participar en la parrilla de esta nueva temporada. Mellado ha garantizado que ninguna de las grandes productoras tendrá más de un programa en 'prime time', mientras que con la anterior dirección sólo cuatro productoras agrupaban el 71 por ciento de la programación, con más de un programa en 'prime time'.

El director general ha reconocido que se va "tarde" en la puesta en marcha de la nueva parrilla, pero que ello se ha debido a que la nueva dirección aterrizó en el mes de julio y ha habido un mes de agosto de por medio, con las dificultades que ello conlleva para cerrar toda la programación, de manera que el reto ha sido "mayúsculo".

Según Mellado, la nueva programación está marcada por la renovación en contenidos, el mantenimiento de programas que ya funcionaban, como 'La tarde aquí y ahora' o 'Andalucía Directo' y por mantener la máxima eficacia y austeridad. Se apuesta, según ha agregado, por la renovación de contenidos y de la imagen de la cadena, por nuevos formatos y por nuevos rostros en la conducción de espacios.

Una de las novedades, según ha señalado, pasa por reforzar la franja matinal, que tenía algunos problemas con la audiencia, de manera que se va a incorporar un nuevo magazine de tres horas.

Mellado ha señalado que se van a potenciar los rostros ya conocidos por los ciudadanos, de manera que se identifique un rostro con un informativo con el fin de afianzar la audiencia, como ocurre con los informativos de cadenas nacionales.

En cuanto a la franja de la tarde, se van a mantener los programas 'La tarde aquí y ahora', de Juan y Medio, 'Andalucía Directo' y el espacio de cocina 'Cómetelo' que tendrá una profunda renovación del formato y cambio de decorado.

Asimismo, el director general ha señalado que pasarán al 'prime time' espacios de producción propia y de servicio público que antes se emitían en Andalucía Televisión o los fines de semana. Se ha referido a programas como 'Espacio Protegido', 'Solidarios', 'Los Reporteros' o 'Tierra y Mar'.

Ha destacado que se va a estrenar el talent show familiar 'Tierra de talento', conducido por Manu Sánchez.

Para Mellado, la nueva parrilla de Canal Sur Televisión "fusiona lo mejor" de la cadena, con ideas renovadas y reforzando la producción propia en horarios de máxima audiencia.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Conejo ha pedido a Mellado que trate de facilitar a los grupos la información sobre la programación antes de comunicarla a los medios de comunicación porque él "se debe" al Parlamento en su conjunto, ya que esta institución fue la que lo nombró. Ha mostrado su preocupación por "lo tarde" que se va a poner en marcha la nueva programación de otoño, de manera que Canal Sur está en el "pelotón de cola a la hora" de ponerla en funcionamiento, ya que en el resto de cadenas ya está en marcha.

Ha indicado que el director general ha tenido "manos libres" para diseñar la programación que considerara oportuna y, a partir de ahí, se puede llegar a la conclusión de que la mayor parte de la programación es "la misma y con las mismas productoras". Esto demuestra, según ha apuntado Conejo, que Andalucía cuenta con unas productoras de gran profesionalidad que realizan programas de calidad, frente a ese mensaje de PP-A y Ciudadanos sobre productoras "pata negra" a las que supuestamente beneficiaba el anterior Gobierno del PSOE-A.

El parlamentario del PP-A Erik Domínguez ha valorado que la apuesta de la nueva dirección de la RTVA en la nueva parrilla haya sido renovar aquello que se tenga que renovar y mantener lo que funciona. Ha defendido que la nueva dirección apuesta claramente "por el equilibrio" con un ahorro económico.

La diputada de Ciudadanos (Cs) Ángela Rodríguez ha señalado que es evidente que se está apostando por la producción propia en la nueva programación y ha valorado que suponga un ahorro de 500.000 euros. Ha confiado en que los cambios previstos en la programación repercutan en un aumento de la audiencia.

El parlamentario de Adelante Andalucía Nacho Molina ha considerado que ya se va "tarde" con la nueva programación de otoño en Canal Sur, porque otras cadenas ya la tienen en marcha desde hace semanas. Ha señalado que los programas de producción ajena son los que siguen ocupando la mayor parte del tiempo en el 'prime time' y ha considerado que debería haber una apuesta por espacio que permitan atraer la audiencia de los más jóvenes.

El diputado de Vox Francisco Javier Ocaña ha demandado al director general que se garantice en los informativos de Canal Sur, de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre, "la neutralidad ideológica e informativa". Ha indicado que estarán pendientes en los cambios en la programación.

DESCONEXIONES PROVINCIALES

En otra comparecencia, sobre las desconexiones provinciales, Mellado ha explicado que uno de los objetivos fundamentales de la nueva dirección de la RTVA es apostar por la información de cercanía y, de hecho, ha señalado que "en el poco tiempo que llevamos al frente hemos dado un primer paso de lo que queremos que sea", aumentando el tiempo que se dedica a estas informaciones en la televisión y en la radio.

Además, ha avanzado que en un par de semanas mantendrá una primera reunión con los delegados provinciales de la cadena pública a fin de analizar la situación, si bien ha apuntado que "en un mes no podemos solucionar algo que no se ha hecho en 22 años". No obstante, ha reconocido que "la información provincial no se ha abandonado durante este tiempo" dado que se hace ronda de desconexiones en los noticieros.

Igualmente, Mellado ha incidido en que para apostar por la información de cercanía es necesario resolver la falta de recursos humanos, señalando que hay un déficit de 23 redactores en los centros territoriales, así como la falta de los medios técnicos. De este modo, ha explicado que en la referida reunión, serán los delegados territoriales "los que tendrán la voz principal para decidir qué inversiones van a sus centros territoriales porque son lo que saben qué necesitan para producir".

En cuanto al presupuesto de la cadena para el 2020, el director de RTVA ha explicado que están en fase de anteproyecto, que es consciente del problema de la necesaria renovación tecnológica y que confía en conseguir "una partida importante", al tiempo que ha avanzado que este jueves, cuando se reúne el Consejo de Administración, expondrá las cuentas en este órgano "antes de darlos a conocer".