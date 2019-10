El consumo de cemento en Andalucía cayó un 3,3 % en el mes de agosto

El consumo de cemento en Andalucía ha caído un 3,3% en el mes de agosto respecto al mismo mes del año anterior hasta situarse en 221.970 toneladas, según la agrupación de fabricantes de cemento.



En el acumulado del año (enero-agosto) el consumo de cemento ha crecido un 6,9 % respecto al mismo período de 2018, si bien se ha frenado porque en esos meses aumentó el año pasado un 10,9 %.



Estos datos indican una paralización del crecimiento del sector de la construcción debido a los signos de agotamiento del ciclo alcista de la edificación y a la falta de reactivación de la obra civil, según los fabricantes.





Además, las exportaciones de cemento encadenan dos años en números rojos y han bajado en agosto un 58 % hasta alcanzar 88.136 toneladas.Esta reducción en el volumen de exportaciones es "preocupante" para esta industria, ya que se debe a la pérdida de competitividad que está sufriendo en los mercados internacionales motivada principalmente por el ascenso de los costes energéticos.Algo que, según los fabricantes, no sólo penaliza a las exportaciones sino que abre la puerta a la importación procedente de países extracomunitarios, donde no cuentan con una agenda de descarbonatación como la de la Unión europea, y en los que no se penaliza fiscalmente las emisiones de CO2.