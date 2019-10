Johnson detallará pronto su plan del "brexit" que entregará a la UE

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, dará a conocer en los próximos días los detalles de un plan del "brexit" que presentará a los líderes de la Unión Europea (UE), que incluirá una alternativa a la polémica salvaguarda irlandesa, según revelan este martes los medios.



Según el diario "The Daily Telegraph", el Gobierno de Johnson hablará por teléfono con varios líderes europeos por teléfono antes de entregar formalmente el documento del "brexit" después de que termine el congreso anual del Partido Conservador, que se celebra hasta mañana miércoles en la ciudad inglesa de Manchester.



Al parecer, el Reino Unido propondrá una alternativa a la salvaguarda irlandesa, pensada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas y que contempla mantener a la provincia de Irlanda del Norte alineada con ciertas normas del mercado único y la unión aduanera, pero rechazada por los diputados británicos.





En cambio, el Gobierno de Johnson ofrecerá crear centros aduaneros lejos de la frontera entre los dos territorios para que los trámites de aduana de las mercancías se hagan a través de dispositivos móviles fijados en los vehículos o con la ayuda del sistema de navegación conocido como GPS.El primer ministro ha insistido en que busca un acuerdo en la cumbre europea del próximo 17 de octubre a fin de que el Reino Unido pueda cumplir con el "brexit" el 31 de octubre, pero ha dejado claro que no pedirá una prórroga al bloque comunitario.Con la nueva propuesta del Reino Unido sobre el "brexit", el Gobierno confía en que Londres y Bruselas puedan iniciar un periodo de intensas negociaciones en los próximos días de modo que puedan finalmente sellar un pacto sobre la retirada.Los medios británicos subrayan, no obstante, que no hay certeza de que la UE acepte los planes.Los diputados de la oposición consiguieron el mes pasado tramitar una ley que obliga al Gobierno solicitar una prórroga del "brexit" si no hay acuerdo con la UE para el 19 de octubre.