Giuliani acusa a los demócratas de querer incriminar a Trump

Rudy Giuliani, abogado personal del presidente de EE.UU, Donald Trump, acusó este domingo a los demócratas de tratar de incriminar al mandatario, que enfrenta una investigación de juicio político por sus presiones a Ucrania para que investigara al exvicepresidente Joe Biden y su familia.



"Estoy defendiendo a mi cliente de la mejor manera que sé. No se trata de meter a Joe Biden en problemas, se trata de demostrar que Donald Trump fue incriminado por los demócratas", alegó Giuliani en una entrevista en el programa "This Week" de la cadena ABC.



Guialini, quien fue alcalde de Nueva York, ha sido mencionado como la "figura central" en esos hechos.





El pasado martes, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, anunció una investigación de juicio político contra Trump a raíz de una conversación telefónica que el mandatario sostuvo en julio con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, en la que le pidió investigar a Biden y su familia por presunta corrupción en ese país.Trump, además, bloqueó una transferencia de cerca de 400 millones de dólares en ayuda militar a Kiev hasta semanas después de su llamada con Zelenski.La llamada provocó que un funcionario -un agente de la CIA, según el diario The New York Times- presentara una queja interna, que tras una pugna política entre el Congreso y el Gobierno se hizo pública esta semana y provocó el inicio del proceso para un juicio político en contra de Trump.Giuliani se abstuvo además de confirmar si comparecerá de ser citado por el Congreso, al asegurar que deberá ser guiado por su cliente."Si él quiere que testifique, testificaré", afirmó el abogado, quien calificó de ilegítimo al demócrata Adam Schiff, quien preside el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, uno de los que toma parte en la investigación contra el gobernante estadounidense.Poco después, en el mismo programa, Schiff indicó que han logrado un acuerdo para que el miembro de la inteligencia que presentó la queja por la conversación telefónica entre los gobernantes testifique ante el Congreso, y dijo esperar que sea "pronto".Schiff confió en que puedan tener un "testimonio sin filtrar" del denunciante, pero apuntó que están tomando "todas las precauciones posibles" para que durante la comparecencia se proteja la identidad del sujeto, al deslizar que tienen "preocupaciones de seguridad".También este domingo se conoció una encuesta realizada por la firma Ipsos para ABC, en la que consulta, entre otros, "¿Cómo de grave es el problema de que el presidente Trump alentara al presidente ucraniano a investigar a Joe Biden y a su hijo, Hunter?".Según los resultados, para un 43 % es muy serio, para un 21 % es algo serio, mientras que para el 19 y 17 % no es tan serio o no es nada serio, respectivamente.Trump, que este fin de semana se ha limitado a publicar mensajes en su cuenta de Twitter, ha considerado un "acoso" y una "caza de brujas" la investigación de juicio político en su contra.