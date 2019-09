El Congreso pide a Pompeo documentos de la investigación ucraniana

Varios comités de la Cámara Baja de EE.UU. que investigan los contactos del presidente, Donald Trump, con Kiev para iniciar un juicio político en su contra requirieron este viernes documentos al secretario de Estado, Mike Pompeo.



Los comités también citaron a declarar durante las próximas dos semanas a cinco funcionarios del Departamento de Estado con conocimiento de los hechos que se investigan, según notificaron en un comunicado conjunto.



Entre los citados figura la exembajadora de Estados Unidos en Ucrania Marie Yovanovitch, que declarará el 2 de octubre; el exenviado -dimitido este mismo viernes- especial de EE.UU. para Ucrania Kurt Volke; y el embajador de Trump ante la Unión Europea (UE), Gordon Sondland (10 de octubre).





Estas son las primeras citaciones emitidas por los comités que desde el martes investigan los contactos entre Trump y Kiev para poner en marcha un juicio político, un movimiento ordenado por la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi.En el epicentro del terremoto político se encuentra la llamada del pasado 25 de julio en la que Trump pidió a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, que investigase al exvicepresidente y precandidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y a su familia por presunta corrupción en Ucrania.Trump, además, bloqueó una transferencia de cerca de 400 millones de dólares en ayuda militar a Kiev hasta semanas después de su llamada con Zelenski.La llamada provocó que un funcionario -un agente de la CIA según The New York Times- presentase una queja interna, que tras una pugna política entre el Congreso y el Gobierno se hizo pública esta semana y provocó el inicio del proceso para un juicio político en contra de Trump.Este jueves Pompeo intentó desmarcar al Departamento de Estado del escándalo sobre Ucrania ante la creciente suspicacia del Congreso sobre el posible papel del titular de Exteriores."Hasta donde yo sé, y por lo que he visto hasta ahora, cada una de las acciones que adoptaron los funcionarios del Departamento de Estado fueron completamente adecuadas y coherentes con el objetivo que hemos tenido", dijo Pompeo.No obstante, el abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, quien es descrito en la queja como "figura central" en la trama, afirmó que sus contactos con Ucrania se produjeron debido a una petición del Departamento de Estado.