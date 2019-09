La realidad detrás de los escándalos de Ryanair

La aerolínea low cost más popular, Ryanair, no deja de aparecer en los medios de prensa nacionales e internacionales por incidentes relacionados con el área laboral, pero también por otros escándalos de precios y cancelaciones que vienen sucediendo desde el pasado año 2018.

¿Qué pasa últimamente con Ryanair?

Ryanair se ha enfrentado a nuevas huelgas de pilotos, al colapso en los aeropuertos, a las subidas en los precios de los vuelos a las Islas Canarias y a un exceso de plantilla en los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

Ryanair tiene muchos frentes abiertos y no deja de protagonizar escándalos en varios niveles. Tras las huelgas de pilotos de 2018, ya han sido cerca de 1000 reclamaciones las que ha perdido la compañía judicialmente. Esto quiere decir que tendrá que indemnizar a todos estos clientes afectados por el paro, más aquellas sentencias que aún están en vías de resolución como consecuencia de los lentos procesos judiciales.

Con este panorama el año 2019 no se ha presentado más tranquilo, sino que está siendo un año lleno de nuevos incidentes.

A pesar de todo, Ryanair sigue siendo una de las principales aerolíneas de bajo coste preferidas por los usuarios para comprar vuelos dentro de Europa. Los dos motivos fundamentales para mantenerla en esta posición son sus precios sin competencia y los servicios que ofrece.

La compañía opera hasta con 1.500 vuelos al día desde 76 lugares de origen, y llega hasta 200 destinos en 31 países. Debido a su alto volumen de trabajo y a sus ofertas de empleo permanentes, no es de extrañar que muchos usuarios que buscan una salida laboral se interesen en requisitos para trabajar en Ryanair así como otros requerimientos solicitados por la empresa para entrar a trabajar en la que sigue siendo la aerolínea low cost más popular.

Últimos escándalos de Ryanair

Las huelgas de pilotos de este mes de septiembre siguen siendo protagonistas entre los incidentes de la aerolínea, pero no son las únicas.

Parece ser que la compañía ha decidido sacar rentabilidad de la quiebra de la compañía británica de Tomas Cook. Desde que saliese a la luz la noticia, se han disparado los precios de los billetes de los vuelos con destino a las islas Canarias, principal destino turístico de los viajeros de la compañía británica desaparecida.

Este revés no solo afecta notablemente a los turistas que ya tenían programadas sus vacaciones para este 2019-2020, sino que deja al sector del turismo español en muy mala situación. Este incremento en el coste de los vuelos por parte de Ryanair y otras compañías hará que muchos británicos se piensen elegir este destino vacacional a partir de ahora. Además, muchos de los que ya tenían programadas sus vacaciones y han perdido sus billetes cancelarán las reservas si no pueden, o no quieren, afrontar los nuevos costes.

Inestabilidad para los pilotos de Ryanair

Parece ser que no hay nadie relacionado con la compañía Ryanair que no esté sufriendo inestabilidad en estos últimos tiempos. No solo los clientes se ven afectados con las huelgas de pilotos o la subida de los precios, que se han triplicado en algunos trayectos, sino que la parte de la plantilla está en el punto de mira.

Todos aquellos que estén interesados en como ser piloto comercial, también estarán alarmados por estas noticias, dado que el puesto de piloto siempre ha sido uno de los más seguros. Y la verdad es que así lo aseguran las estadísticas, que hablan de una importante escasez de pilotos para los próximos años. Pero la realidad que están viviendo los pilotos de Ryanair es estos momentos es bien distinta.

Los cierres de las bases de Gran Canaria, Girona, Lanzarote y Tenerife Sur que ya había anunciado la compañía, y que tendrán lugar el próximo 8 de noviembre, supondrá la pérdida de 500 puestos de trabajo. Pero eso no es todo, Madrid y Barcelona son las dos nuevas ciudades que se han situado en el punto de mira.

Ryanair ha dirigido dos cartas, tanto a pilotos como a copilotos, que anuncian que hay un exceso de empleados en las bases de la capital de España y la Ciudad Condal y que habrá que reducir la plantilla durante el invierno. La explicación que dan para este suceso son los retrasos en las entregas de los aviones Boeing 737 MAX.

Como solución para que estos pilotos y copilotos no pierdan sus empleos, la aerolínea low cost ofrece el traslado a otras sedes de la compañía, bajas voluntarias no remuneradas de hasta doce meses. En última instancia, y si así lo prefieren, se les insta a solicitar plaza en otras aerolíneas que pertenecen al mismo grupo, como la polaca Buzz y la austríaca Lauda.

Para aumentar la polémica sobre trabajar en Ryanair, hay más. El mensaje enviado a los pilotos y copilotos de Madrid y Barcelona contrasta con el que ha enviado Mark Duffy, responsable de adquisición de talento de Ryanair, a través de LinkedIn. En este mensaje ofrecía puestos de trabajo a los ex empleados de Thomas Cook, animándolos a presentarse a las convocatorias abiertas de Ryanair, Lauda, Buzz y Malta Air.