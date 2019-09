Irán cuestiona la voluntad de Europa para salvar el acuerdo nuclear

El presidente iraní, Hasan Rohaní, cuestionó este jueves la voluntad de las potencias europeas para salvar el acuerdo nuclear de 2015 y aseguró que su país continuará reduciendo sus compromisos bajo ese pacto si la situación no cambia.



En una conferencia de prensa en Nueva York, Rohaní acusó a Europa de incumplir las promesas que hizo sobre medidas para proteger ese acuerdo tras la salida del mismo de EEUU.



Según subrayó, si los europeos no respetan sus compromisos, Irán seguirá dando pasos para reducir los suyos, más allá de las actividades nucleares ya anunciadas este año.





"Cuando se trata de actuar, Europa ha mostrado incapacidad o falta de voluntad", señaló Rohaní, quien denunció que ninguna de las alternativas financieras propuestas por Bruselas para esquivar las sanciones estadounidenses funciona.Pese a ello, el líder iraní dijo que las conversaciones continúan y confió en que pueda llegarse a nuevos acuerdos para salvar el pacto nuclear que Teherán selló con Francia, el Reino Unido, Alemania, China, Rusia y EEUU tras años de negociaciones.Washington abandonó el convenio tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y reimpuso las sanciones retiradas en el marco del acuerdo, como parte de una campaña de "máxima presión" sobre Irán.Como había dejado claro un día antes en la Asamblea General de la ONU, Rohaní insistió este jueves en que no está dispuesto a negociar con Estados Unidos mientras no se retiren las sanciones."Si llega un momento en el que estas condiciones previas se quitan de la mesa, por supuesto que existe la posibilidad de hablar con Estados Unidos", explicó.Preguntado por los esfuerzos de Francia para impulsar una reunión entre él y Trump, Rohaní aseguró que el presidente galo, Emmanuel Macron, lleva "meses" buscando una solución y dijo que las conversaciones han continuado esta semana en la ONU, pero sin avances.El líder iraní respondió además a las acusaciones occidentales de que su país estuvo detrás de los recientes ataques a refinerías de petróleo saudíes e insistió en que Irán "no tuvo nada que ver".Según denunció, quienes hacen esas alegaciones son los que deben presentar pruebas.Además de EEUU, esta semana Alemania, Francia y el Reino Unido responsabilizaron a Irán del ataque, una cuestión que Rohaní dijo que abordó en sus encuentros con los líderes de esos países.Según aseguró, ninguno de ellos le presentó evidencias más allá de señalar que consideran que los rebeldes yemeníes -que reivindicaron la acción- no tienen capacidad para efectuar ese tipo de ataques.Para Rohaní, las potencias europeas no están al día en su inteligencia, pues los hutíes ya han utilizado anteriormente misiles de largo alcance y drones en otras acciones parecidas.