Moreno anuncia nuevas ayudas para mejorar los regadíos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que se hará una nueva convocatoria de ayudas asociadas al plan de mejora de regadíos, programa que está dotado con 50 millones de euros, con el objetivo de "perfeccionar y dar eficiencia" a estos sistemas.



Moreno, en respuesta a una pregunta de Vox en el Parlamento sobre gestión del agua, ha dicho que también se dotará presupuestariamente en las cuentas del 2020 el pacto del agua, para que no sean "meras intenciones", y ha resaltado el adelanto del 70 % de las ayudas de la PAC, que supondrán 780 millones antes del 16 de octubre.



Ha añadido las ayudas directas para facilitar el acceso al agua; los planes especiales de sequía que se están elaborando; las obras de mejora de abastecimiento en zonas como la Sierra Sur de Sevilla, el poniente almeriense, el Bajo Almanzora o la Costa del Sol; y un plan de choque para reactivar las obras de depuración, con 150 millones de euros en este ejercicio.



El jefe del Ejecutivo andaluz ha defendido el "agua para todos" y ha lamentado los "errores históricos" por parte del PSOE, como cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero derogó el plan hidrológico nacional y "vació la posibilidad de la suficiencia hídrica en el levante español y en el Este de Andalucía".



Ha manifestado que la gestión del agua es una política de estado, en la que hay que evitar la confrontación, y ha recordado que el 67 % de las zonas hídricas andaluzas corresponden a cuencas intercomunitarias, por lo que es gestionada por el Gobierno central.



En ese sentido, ha considerado que es muy importante que el Ejecutivo central "asuma su responsabilidad" y establezca una "línea de colaboración" con la comunidad.



Moreno ha apelado al pacto del agua como un "elemento poderoso" para evitar la pelea política o la confrontación entre territorios.



El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha defendido que "el agua de los ríos y de los acuíferos es de todos" y ha criticado "las reticencias de los partidos de izquierda" cuando se habla de un plan hidrológico nacional, que es "prioritario".



Ha citado al "ecologismo radical" y ha opinado que el concepto de ecología no puede servir "de freno" para el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas.



Hernández ha dicho que la mejora de las estaciones depuradoras es prioritario y ha abogado por "reforzar" el pacto del agua, para impulsar su funcionamiento.



Vox ha saludado que el Gobierno haya reaccionado "con prontitud" al "desastre" de la gota fría, pero ha pedido un "sobreesfuerzo" en los próximos presupuestos, de forma que todas las personas que han perdido sus medios de vida puedan volver a la actividad.



Ha recordado a Moreno que su Ejecutivo se ha comprometido a arreglar "los desaguisados" del anterior gobierno socialista, como es "la no gestión" del canon del agua.