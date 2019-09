Adelante: decreto para regularizar viviendas supone "efecto llamada"

La portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha advertido este miércoles del "efecto llamada a la ilegalidad" que puede suponer el decreto ley aprobado ayer por el Gobierno andaluz para la regularización de viviendas ilegales, que en Andalucía se elevan a más de 327.000.



"Estamos muy preocupados con esta modificación y, más que eso, con el hilo conductor de este asunto desde que gobierna el PP en Andalucía porque hay una estrategia de volver a cargar una parte importante del gancho económico en la construcción y en el desarrollo urbanístico", ha dicho en rueda de prensa.



Ha recalcado que las distintas modificaciones que se han hecho en los últimos años de la Ley Urbanística de Andalucía "no sólo no han impedido la proliferación de viviendas ilegales, sino que han animado a que ese desorden crezca, con un volumen creciente de construcciones fuera de control".



Respecto a las declaraciones de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, quien ha asegurado que quedarán fuera de esta regularización las viviendas construidas en zonas de especial protección, las situadas cerca de cauces de ríos y arroyos y las situaciones que no hayan prescrito, ha señalado que la ley actual ya recoge estas excepciones, con lo que ha cuestionado el decreto ley.



"Andalucía no se puede permitir volver a da luz verde a una nueva oleada de construcciones ilegales", ha subrayado Nieto, que ha agregado que el citado decreto ley "aboca a una situación que en modo alguno se puede alentar desde el Gobierno".



"El Gobierno andaluz debería estar planificando con criterio restrictivo y esto es un efecto llamada a la ilegalidad", ha insistido.