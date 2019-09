Rohaní urge a Europa a cumplir con el acuerdo nuclear

El presidente iraní, Hasan Rohaní, ha urgido a Europa a cumplir con sus compromisos del acuerdo nuclear de 2015, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, amenazara con aumentar sus sanciones contra el país persa.



En una reunión con el primer ministro británico, Boris Johnson, al margen de la Asamblea General de la ONU, Rohaní instó a que Europa ponga "en práctica sus compromisos", informó hoy la Presidencia iraní en un comunicado.



Entre estos compromisos, el mandatario iraní hizo hincapié en el mecanismo para facilitar el comercio con Irán Instex, que -subrayó- debe ponerse en marcha "tan pronto como sea posible".





Irán está insatisfecho con Europa al considerar que, tras la retirada de EEUU del pacto, no está haciendo lo suficiente para garantizar sus intereses económicos derivados del acuerdo, que limita el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.Debido a las sanciones estadounidenses y a la incapacidad en contrarrestarlas del resto de firmantes del pacto (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania), las autoridades iraníes han dejado en los últimos meses de cumplir varias de sus obligaciones nucleares, como son los límites al almacenamiento y el enriquecimiento de uranio.Este fue el principal asunto abordado en las reuniones que Rohaní mantuvo este martes, además de con Johnson, con la canciller alemana, Angela Merkel, y con el presidente galo, Emmanuel Macron, que tratan de mediar para salvar el pacto.Sin embargo, la postura de Trump dificulta el proceso. El presidente estadounidense llamó al mundo a actuar contra Irán, al que acusó de tener "deseo de sangre", y prometió no levantar sino aumentar las sanciones impuestas desde el año pasado contra Teherán.La tensión entre Irán y EEUU ha aumentado este mes, tras los ataques con drones y misiles contra instalaciones de la petrolera saudí Aramco, de los que Washington y Riad responsabilizaron a Teherán.A esta acusación se unieron también esta semana Francia, el Reino Unido y Alemania, lo que despertó el rechazo de Irán."La emisión de esta declaración sin fundamento, en las condiciones críticas y complicadas actuales, no es en absoluto constructiva ni beneficiosa", dijo Rohaní a Johnson.Pese al ambiente crispado y a que un encuentro entre Rohaní y Trump parece imposible, el presidente francés volvió a insistir ante la ONU en que "es hora de reanudar las negociaciones".Rohaní pronunciará hoy su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que defenderá la política de su país y presentará una nueva iniciativa para reducir la actual crisis en el golfo Pérsico.