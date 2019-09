Trump tacha de "caza de brujas" y "basura" el juicio político

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tachó de "acoso presidencial" y "caza de brujas" el anuncio de la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, de que iniciará un juicio político en su contra por haber presionado a Ucrania para que investigase al ex vicepresidente Joe Biden.



"Un día tan importante en las Naciones Unidas, tanto trabajo y tanto éxito, y los demócratas tenían que arruinarlo a propósito y despreciarlo con más basura de la caza de brujas en una noticia de última hora. ¡Muy malo para nuestro país!", tuiteó Trump desde Nueva York.



Su mensaje llegó poco después de que Pelosi anunciara la apertura del juicio político contra el presidente, por considerar que las acciones de Trump suponían una "traición a su juramento del cargo, a la seguridad nacional y a la integridad de las elecciones".





"¡ACOSO PRESIDENCIAL!", exclamó Trump en otro tuit, retomando una expresión a la que solía recurrir a menudo -junto a la de "caza de brujas"- para referirse a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016."¿Se lo pueden creer?", preguntó Trump, en aparente conversación virtual con sus simpatizantes, tras atribuir la decisión de abrir el juicio político a cuatro de los congresistas demócratas que más critica "Pelosi, (Jerrold) Nadler, (Adam) Schiff, y por supuesto, ¡Maxine Waters!"."Ni siquiera llegaron a ver la transcripción de la llamada. ¡Una caza de brujas total!", recalcó.Trump había anunciado unas horas antes que este miércoles divulgaría la "transcripción completa" y "desclasificada" de su llamada telefónica con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, que desató el escándalo que ha llevado a la apertura del juicio político.El pasado viernes, el periódico The Wall Street Journal publicó que Trump pidió hasta ocho veces a Zelenski que trabajara con su abogado personal, Rudy Giuliani, para investigar a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, al que acusa de corrupción en Ucrania.El lunes, The Washington Post publicó que Trump ordenó a su jefe de gabinete, Mick Mulvaney, bloquear pagos de casi 400 millones de dólares a Ucrania antes de hablar con Zelenski.Trump confirmó hoy que pidió paralizar la entrega de esos fondos, que finalmente se entregaron este mes a Ucrania, pero argumentó que lo hizo de manera temporal para forzar a países europeos, como Francia y Alemania, a que proporcionen más fondos a Kiev.Según cálculos de medios de comunicación locales, 163 de los 235 legisladores demócratas de la Cámara Baja ya han hecho público su apoyo al proceso de juicio político, conocido en EE.UU. como "impeachment".Se necesitaría contar con 218 votos, la mayoría simple, de la Cámara de Representantes, controlada por los progresistas, para iniciar el procedimiento. No obstante, la predominio republicano en el Senado, que debe también aprobarlo, complica las posibilidades de que la iniciativa salga adelante.