Los nueve meses del cambio en Andalucía, según Juanma Moreno

Nueve meses de trabajo, gestión y sacrificio. Desde la toma de posesión y aquella idea de “encapsular” las diferencias que pudieran existir entre los tres partidos que soportan el Ejecutivo, el denominado Gobierno del cambio ha aprobado los primeros presupuestos no socialistas deAndalucía, se ha dinamitado el polémico impuesto de sucesiones y las cuentas parecen darle una bomba de oxígeno a una comunidad golpeada por el desempleo.

Hay talento y capacidad para ser la primera comunidad. Tenemos que dejar de estar en el vagón de cola en empleo

De todo ello, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, razonó y conversó en el debut del programa Otro sur es posible, de 7TV Andalucía y presentado por el periodista Teodoro León Gross.

Con un tono cortés, dialogante y cercano, Moreno lució los retos conseguidos por el Ejecutivo hasta ahora y anunció otros que se producirán a lo largo de esta legislatura. “Es un honor presidir la Junta y darle respuesta a los vecinos. El cambio vivido es transformación. El cambio significa que las cosas funcionen porque otra política en Andalucía era posible”, aseguró el presidente andaluz, quien dio valor a la alternancia “porque es la forma más positiva de que las cosas puedan cambiar”. “Era evidente que en Andalucía había agotamiento y falta de ambición. Había indolencia. El cambio es entender y comprender que las cosas se pueden hacer de otra manera”, dijo.

Por ello, la prioridad era darle una vuelta a la gestión y mejorar la marca. “La palabra que mejor define el cambio es la confianza, tanto interna como externa. Hemos trasladado a Andalucía que podemos. Creemos y podemos. Hay talento y capacidad para ser la primera comunidad autónoma y mirar de tú a tú a otras como Cataluña o Valencia. Y también es importante la confianza exterior, sobre todo en materia económica. Si uno va fuera de Andalucía se habla mucho y bien de las cosas que estamos haciendo aquí, y los datos nos dan la razón. Ahora hay más confianza en los inversores que antes y eso se nota a la hora de crear empleo, nuestra prioridad”, aseguró el líder andaluz.

Y es que la confianza que proyecta Andalucía se traducirá en cambios importantes que pretende llevar a cabo durante esta legislatura. El primero de ellos, “y más visible debe ser”, es en materia económica. “Andalucía debe competir a lo grande y medirse con Marruecos o Portugal”, analizó Moreno.

Uno de los indicadores que demuestran esta “confianza” y el “prestigio” que está logrando el Gobierno andaluz está en las cifras de inversión extranjera. “Mientras que ha caído en el conjunto de España más de un 60%, Andalucía ha subido hasta un 5%”. Esto es posible medidas lanzadas desde la Consejería de Economía como “la bajada progresiva de los impuestos, reduciendo tasas públicas o eliminando el impuesto de sucesiones. Ya adelanto que en los próximos presupuestos se podrá dar cuenta de ello”, indicó este martes el presidente de la Junta de Andalucía en el plató de 7TV Andalucía en Sevilla.

Otro de los cambios que planea el Gobierno andaluz está en la “ampliación de los recursos en sanidad”. Era una comunidad “falta de infraestructuras clave” y a partir de ahora se va a poner en marcha proyectos tales como los hospitales de Málaga y Jaén, así como centros de referencia en diferentes territorios.

La educación pública es otra materia “que necesita cambios a mejor” y, para ello, el Gobierno andaluz “dignificará instalaciones y salarios de empleados públicos”, entre otras medidas. Además, uno de los objetivos del Ejecutivo está en la simplificación de trámites administrativos, “porque hay demasiadas trabas por leyes y decretos de años atrás”. Un ejemplo muy claro de esta simplificación está en el decreto ley para regularizar la situación de cerca de 300.000 viviendas en Andalucía y que ya aprobó precisamente este martes el Consejo de Gobierno.

Y, por último, la Junta “apostará por el medio ambiente”. Entre otras medidas, se llevará a cabo “la preservación y la ampliación de espacios naturales” de la comunidad andaluza durante la presente legislatura, según adelantó el líder andaluz.

El sueño anhelado

En otro orden de asuntos, Juanma Moreno se sinceró y sabe que habrá cuestiones que no pueda resolver en los próximos tres años. “Me gustaría hacer más infraestructuras de lo que se podrá hacer pero se van a hacer muchas cosas. Uno siempre quiere más”, apostó.

“Lo que está claro es que Andalucía no debe seguir en el vagón de cola en materias como el empleo o la sanidad. La sociedad es madura. Ya no quiere al PSOE y sí fuerzas políticas diferentes para que lleguen a acuerdos. La sociedad andaluza tiene ambición y tiene orgullo colectivo, no de bandera, sí racional. No vamos a ser los últimos en calidades y servicios públicos”, comentó Juanma Moreno en el estreno de Teodoro León Gross en Otro sur es posible, un programa que tratará con los principales protagonistas de la comunidad, en clave constructiva y propositiva, sobre los grandes asuntos y las grandes inquietudes que siembra de incertidumbre el futuro.

División del voto

El Parlamento de Andalucía está dividido entre cinco partidos políticos (PSOE, PP, Cs, Adelante y Vox) porque “la gente no quiere partidos hegemónicos”, dijo Moreno, quien añadió que “hay que superar el conflicto y la confrontación”.

Sobre el Valle de los Caídos

El Tribunal Supremo ha avalado que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos. Sobre ello, Moreno indicó que “la izquierda siempre busca el revanchismo” y que “a mí no me importa el Valle de los Caídos sino el Valle de los Pedroches. Ahí sí que hay que intervenir”.

El desprestigio de la clase política

Un guiño a la gestión en Castilla y León

El Partido Popular lleva gobernando durante 32 años en Castilla y León por lo que “algo se habrá hecho bien”, dijo Moreno, que resaltó que “cuando las cosas funcionan es difícil que haya alternancia. En Andalucía se vivía otra situación muy diferente”.