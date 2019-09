Los ingenieros hicieron en Totalán en 12 días el trabajo de seis meses

El ingeniero de Caminos responsable de las labores de rescate de Julen en Totalán, Ángel García, ha explicado a los alumnos de primero de la Universitat Politècnica de València (UPV) que en esa emergencia construyeron en doce días lo que, en condiciones normales, habría costado cinco o seis meses.

En Málaga contamos con un grupo de WhatsApp que incluye a 200 del total de 700 ingenieros de Caminos que tiene la provincia censados. Escribí un mensaje: 'El que entienda de esto, que venga'. ¡Como si alguien pudiese entender de algo así!

García, que también fue coordinador del rescate, ha impartido este martes una conferencia en la universidad, donde según la UPV ha expuesto los pormenores de aquella intervención.



García ha precisado que tuvieron muchos condicionantes que hicieron que la operación fuera aún más compleja, sobre todo "por la orografía del terreno, que era muy abrupta" y luego por los "terribles accesos hasta el pozo" por donde había caído Julen."Había un niño a 71 metros en un pozo de 25 centímetros de diámetro. Y no se le veía", ha continuado García. "Trabajamos a ciegas, pero siempre con la hipótesis de que estaba con vida, por lo que todos los procedimientos constructivos debían asegurar la integridad física del niño. Debía preservarse la inestabilidad del tapón de tierra y evitar que descendiera aún más, hasta la cota final de 114 metros".El responsable del rescate ha destacado que todos los participantes del operativo "tenían experiencia", pero "ninguno estaba preparado para un trabajo así"."¿Cómo te enfrentas a esto?", ha preguntado para responder: "Echas mano de tus conocimientos, de tu formación, de tus años de práctica y todo lo demás deja de importar, y te centras única y exclusivamente en el problema en el que estás trabajando".Por su parte, Mauricio Delgado, el ingeniero de Caminos de la UPV que participó en el rescate, ha aclarado que, a raíz del suceso, la Junta de Andalucía toma ya medidas en la localización de pozos que no estén sellados."El accidente ha sensibilizado lo suficiente a la opinión pública como para que, además, cada propietario de terreno, de manera particular, tome ese tipo de decisiones", ha concretado.