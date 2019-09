Hospitalizado un diputado demócrata hongkonés tras recibir una paliza

El diputado prodemócrata hongkonés Roy Kwong Chun-yu fue hospitalizado este martes tras recibir una paliza al salir de su coche en un aparcamiento de la ciudad semiautónoma, informó hoy en su página de Facebook el Partido Demócrata, del que Kwong forma parte.



El equipo de Kwong publicó en su propia página de Facebook que los asaltantes, tres varones -uno de los cuales grabó la escena con una videocámara-, le golpearon fuertemente en la zona cervical.



Al diputado, que se encuentra consciente, le realizarán un escáner cerebral y rayos X de la columna vertebral en el Hospital de Tin Shui Wai, añadió su equipo.





El ataque a este destacado líder de las protestas que se suceden en Hong Kong desde hace 16 semanas se produjo en torno a las 10:00 hora local (02:00 GMT) en un aparcamiento de la localidad hongkonesa de Tin Shui Wai.Según el diario local South China Morning Post, Kwong ha estado ejerciendo de mediador entre los manifestantes y la Policía, que registró la paliza como "asalto con persona herida"."Creo que fue un ataque organizado que intenta mandar un mensaje a todos los diputados del bando prodemocrático, a los organizadores (de las manifestaciones), así como a los participantes", señaló hoy Lam Cheuk-ting, compañero de partido del afectado, quien agregó que los atacantes no iban armados.Otro de sus compañeros, James To Kun-sun, destacó que Kwong era el diputado más votado: "Dar una paliza al diputado más popular manda una señal alarmante a Hong Kong y al mundo de que Hong Kong ya no es un lugar donde impera la ley".No es la primera vez que se registra un ataque a miembros del bando prodemocrático en los últimos meses.A finales de agosto, unos de los líderes del Frente Civil de Derechos Humanos, Jimmy Sham Tsz-kit, y su ayudante, Law Kwok-wai, fueron golpeados con un bate de béisbol y un palo en Kowloon, mientras que el vicepresidente de la organización prodemocracia Demosisto, Isaac Cheng La-long, fue atacado por tres hombres el pasado 2 de septiembre.Las protestas, que se convirtieron en masivas en junio a raíz de la citada propuesta de ley de extradición, se han sucedido durante más de 100 días en la región administrativa especial y han mutado hasta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos que la rigen y una oposición al autoritarismo de Pekín.