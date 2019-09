El PP dice que Sánchez "duerme a pierna suelta" ahora

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "duerme perfectamente" porque ha logrado su "objetivo" de llevar al país a una nueva cita electoral.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha insistido en que Sánchez durmió "a pierna suelta" cuando ofreció a Unidas Podemos un gobierno de coalición, que dejaba una Vicepresidencia y varios ministerios en manos del partido 'morado'. ¿O es que acaso mentía?, se ha preguntado.

Gamarra ha afirmado que "queda claro que duerme perfectamente" y que "su único objetivo" eran nuevas elecciones. "Sánchez cuando no le gustan el resultado de las urnas lo que hace es aplazar el resultado a una nueva convocatoria", ha añadido, después de que Sánchez confesara que "no dormiría por la noche" con miembros inexpertos de Unidas Podemos al frente de Ministerios como el de Hacienda o el de Transición Ecológica.

Gamarra ha recalcado que al líder del PSOE "solo le importa su ego, su soberbia" y España "queda por debajo" a la hora de promover la repetición electoral. A su juicio, el presidente del Gobierno "nunca ha querido que hubiera gobierno" después de la elecciones del 28 de abril y le acusa de preferir ir a las urnas.

ESPAÑA SUMA

De cara a las elecciones del 10 de noviembre, la dirigente del PP ha insistido en que Sánchez sigue teniendo a la "izquierda extrema" de Podemos como "socio preferente" y ha advertido que la división del voto en el centroderecha puede ser "la mejor baza" para el PSOE.

En este sentido, ha incidido en que el espacio del centro-derecha tiene que realizar una "reflexión". "Si nos unimos en las urnas somos más fuertes y somos alternativa a Sánchez", ha asegurado, defendiendo la fórmula España Suma que aúne a PP y Ciudadanos ante la cita electoral.

"El planteamiento está ahí, por el momento ha sido rechazado pero por nosotros no va a quedar nunca", ha señalado Gamarra, quien ha apuntado que si finalmente las formaciones "no son generosas" y no llegan a concurrir el PP hace un llamamiento a que la alternativa la lidera Pablo Casado.

Sobre si el PP pedirá a Vox que no se presenten en todas las circunscripciones al Senado, ha insistido en que dividir el voto en el Senado solo ha beneficiado a Sánchez. "Está esa posibilidad y al que le toca hacer esa reflexión es a Vox, y también la harán los electores", ha dicho.

NIEGA GIRO DE CASADO

Por otro lado, preguntada si Casado ha dado un giro con respecto a los últimos meses, al reivindicar al PP como fuerza progresista y defender una campaña en positivo y pedagógica, la dirigente 'popular' ha negado este escenario.

"Casado es como ha sido siempre. Ese líder y hombre de Estado que está capacitado y puede sacar a España de este hartazgo", ha indicado, y ha aducido que Casado siempre ha acudido a las citas con Sánchez en Moncloa y ha mantenido reuniones con Albert Rivera, cuando éste lo ha solicitado.

"Tiene capacidad para llegar a acuerdos", ha argumentado la responsable de Política Social, señalando que el PP gobierna en las comunidades en las que tenía posibilidad de sumar con otras formaciones de derecha.