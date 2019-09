El PNV pregunta a Sánchez "cómo va a dormir" con nuevas elecciones

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha cuestionado al presidente en funciones, Pedro Sánchez, "por qué ofreció ministerios anteriormente" a Podemos si cree que no dormiría tranquilo con esta formación dirigiéndolos. Asimismo, ha asegurado que lo que no sabe es "cómo va a dormir sabiendo que vamos nuevas elecciones" y que se está "confirmando" la desaceleración económica.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, el diputado del PNV se ha pronunciado de este modo en relación a las palabras del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de este pasado jueves en las que aseguraba que "no dormiría por la noche" con miembros inexpertos de Unidas Podemos al frente de Ministerios como el de Hacienda, Transición Ecológica o gestionando la Seguridad Social.

Esteban ha cuestionado "entonces por qué le ofreció ministerios anteriormente". "Y si se los hubiera aceptado Podemos, no habría pasado nada. ¿Qué pasaba, que quería no dormir? No entiendo", ha indicado.

El diputado jeltzale ha criticado que Sánchez "se contradice en sus propias actitudes" y tampoco ve "mucho sentido" en la postura de Unidos Podemos, a quien "les valía lo que dijeron no unas semanas antes".

En cualquier caso, ha añadido que no sabe "cómo va a dormir (Sánchez) sabiendo que vamos nuevas elecciones" y que se está "confirmando" la de una desaceleración económica y que "los problemas están encima de la mesa ya".