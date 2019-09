La Junta se persona como acusación particular contra Magrudis

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha anunciado hoy en Almería que la Junta de Andalucía se ha personado este jueves en el juzgado como acusación particular contra la empresa Magrudis SL por el brote de listeriosis causado por la carne mechada que la mercantil vende bajo la marca 'La Mechá'.



Así lo ha trasladado el consejero a los medios en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde ha sostenido que hay "un único causante" de esta situación, Magrudis SL, porque no ha hecho los "deberes de autocontrol" y "no ha funcionado como debía funcionar".



Ha reiterado que la obligación del Gobierno andaluz era activar una "alerta sanitaria" y ha apuntado que se han realizado 450 analíticas por listeria. "Queremos que antes de fin de año sean más de 1.200", ha añadido indicando que son "controles extremos" que dan garantía "absoluta" de la "calidad excepcional" de los productos cárnicos andaluces.





Aguirre ha sostenido que el 23 de agosto se produjo un "periodo de inflexión" y que desde ese día nadie ha dado positivo por haber comido carne mechada de Magrudis en las encuestas epidemiológicas. Ha apuntado que ha surgido "algún que otro caso" pero por haberla ingerido antes, ya que el periodo de incubación es de hasta 70 días.En este sentido, ha recalcado que sacar este producto del mercado y concienciar contra su consumo ha tenido su "efecto", destacando además que los dos últimos pacientes que se encontraban en la UCI por esta causa salieron ayer y "ya no tenemos ningún paciente" más en esta situación.Ha subrayado también la campaña "proactiva" con más de 2.200 embarazadas, concretando que en Almería se ha aplicado profilaxis preventiva con Amoxicilina a ocho mujeres que habían acudido a Sevilla en estado de gestación.Asimismo ha informado de que hoy se ha puesto en marcha la página web www.alertalisteriosis.es, que aglutina todos los datos, comunicados y estudios realizados por este asunto.De esta forma, ha incidido en que el Gobierno andaluz lleva "un mes trabajando intensamente" en este tema, y ha trasladado un mensaje de tranquilidad ante las informaciones en medios británicos que aconsejan prudencia por la listeriosis en Andalucía."Lo que pasa es que hay un paciente inglés con listeria positiva y lo comunicamos a Bristol (Reino Unido) para que fuera al hospital, pero con el tratamiento que se le había dado aquí ya había desaparecido", ha sostenido, animando a extranjeros y autóctonos a consumir productos andaluces que son "una garantía de éxito".Precisamente ayer se supo que la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha admitido a trámite la querella presentada por FACUA-Consumidores en Acción contra Magrudis SLU, como responsable del brote de listeriosis cuya alerta sanitaria fue decretada en Andalucía el pasado 15 de agosto.El portavoz y vicepresidente de Facua, Rubén Sánchez, explicó en rueda de prensa que la jueza ha dictado un auto por el que admite a trámite la querella contra el administrador y socio único de la empresa, Sandro José Marín Rodríguez, y su padre, que se presenta públicamente como "gerente" de la empresa, José Antonio Marín Ponce.