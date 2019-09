7 trucos que te ayudarán a ahorrar comprando por internet

Cada vez hay más tiendas en línea y por ende más productos a la venta en internet, y encontrar la mejor oferta o el mejor precio del producto deseado se hace una tarea cada vez más ardua. Pero, por el contrario, gracias a la aparición de los ​comparadores ​en línea enfrentarse a esa guerra de precios es cada vez más liviana, y analizar en pocos clics las ofertas de las tiendas es posible, analizando una por una las características que buscamos en el producto que queremos adquirir y por supuesto, encontrar los productos al mejor precio del mercado.

El mismo producto puede comercializarse a precios y condiciones diferentes según la tienda o el lugar dónde se busque en internet. Y en el mercado también existen alternativas a esos productos que buscamos, es decir, que podemos encontrar otros productos con características muy similares, pero que pueden ser iguales o mejores que lo que estás buscando y esto complica la decisión de compra del consumidor.

Comparar precios y productos nos permite ahorrar mucho dinero. Ahora que se comparan las diferentes ofertas. Si uno se acostumbra a comparar sistemáticamente, el ahorro mensual y anual pueden ser muy significativos. Es importante tener una ​educación financiera, ycomparar antes de comprar, es un tema que debería llamar nuestra atención, porque muchos españoles no están organizando adecuadamente las finanzas para ahorra dinero que destinar a su educación, atención médica y jubilación.

Y con esto 7 consejos para ahorrar comprando por internet siempre resulta más fácil:

1-Establecer un objetivo.

A la hora de ahorrar, si lo hacemos con un objetivo claro siempre es mucho más fácil y motivador. Un viaje en familia, un coche de alta gama o un proyecto nuevo son ​buenos objetivos para motivarnos a ahorrar.Visualizar la meta es la clave para no quedarnos con la primera oferta que encontremos y no ahorrar. La información es poder, por eso no debemos rendirnos y conformarnos por comodidad.

2-Planificar con antelación las compras.

La planificación también es clave para contar con el ​tiempo suficientepara que nos llegue el pedido​nos dará un cierto margen de maniobra a la hora de buscar la mejor oferta.

3- Leer los comentarios de los productos.

Con este punto hay que tener cuidado, cada vez hay más personas que no son sinceras con ellos,​ hay un mercado de compra venta de opinionespara vender más productos​, así que cuidado al leerlas; hay incluso empresas que se dedican a boicotear a la competencia usando malas reseñas. Desconfiar de los comentarios que dejan un comentario corto y muy negativo, sin entrar en el detalle.

4-Cupones descuento.

Si podemos, es buena idea buscar los cupones descuento de las tiendas en línea, ¡todo ayuda es bienvenida! Hay que buscar bien, ​no suelenestar visibles a primera vista.

5-Contar con los gastos de envío.

Al ver el precio de los productos hay que fijarse si los gastos de envió están incluidos en ese precio final, ​o si debemos sumarlos a ese coste.Hay tiendas que suelen poner el envió gratuito a partir de ciertas cantidades, si es así intentar acumular varias compras y favorecer forzar el que nos salga gratis el envío del producto elegido.

6-Pedir ayuda a la tienda para evitar equivocaciones con el modelo.

Por internet siempre es bueno asesorarse por los profesionales o dependientes de la tienda en la que vamos a comprar, porque no podemos tocarlos productos ni probarlos, y ​así evitaremos comprar un productoque no nos valga o no sea adecuado para la necesidad que queramos cubrir con ellos.

7-Reembolsos.

Punto a tener muy en cuenta, si es presencial la compra y más si es por internet, porque algunas tiendas no ofrecen el reembolso de efectivo o abono en tarjeta sino un cupón para próximas compras. Y en la tienda en línea a parte de este detalle, hay que ​mirar si nos cuesta la devoluciónal mandar el producto y debemos hacernos cargo de los costes del envió o por el contrario la tienda se hace cargo de todo.

Y recuerda comparar precios y productos antes de comprar nos permite ahorrar mucho dinero, nos puede mejorar la calidad de vida y dar un empujón a nuestra economía, ¡feliz compra en línea con educación financiera!