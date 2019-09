El PP-A culpa a Sánchez de la repetición electoral

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha culpado este miércoles al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de la repetición de las elecciones generales y ha puesto el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos (Cs) como ejemplo de "estabilidad, capacidad de diálogo y de poner el interés general por encima del particular".

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, López ha asegurado que "lo que este país necesita y lo piden todos los españoles, es de sentido común, es un gobierno estable, y la mejor opción no es volver a elecciones", pero ha lamentado que "no ha habido otra posibilidad porque Pedro Sánchez no ha querido otra, desde el primer momento se vio con ese juego de sillones que no iba buscando medidas importantes para este país sino segundas elecciones y eso es lo que ha conseguido".

En cualquier caso, la 'número dos' del PP-A ha indicado que el partido "está preparado para afrontar estas segundas elecciones porque se veía venir esta situación" y ofrecerá "responsabilidad, estabilidad y un programa serio que siempre presentamos y ejecutamos cuando gobernamos para los españoles".

En su opinión, "el PP siempre da estabilidad, sabe dialogar y poner el interés general por encima del particular y Andalucía es un ejemplo clarísimo de cómo con el PP quien suma es la ciudadanía porque es capaz de situarse en el centro para conseguir estabilidad y progreso". "Es nuestra obligación y no lo ha sido desgraciadamente para Pedro Sánchez", ha concluido López.