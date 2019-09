Juncker dice que brexit sin acuerdo es "palpable"

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, afirmó hoy que el riesgo de que la salida británica de la Unión Europea (UE) se produzca el próximo 31 de octubre sin un acuerdo es "palpable", pero explicó que el Ejecutivo comunitario está dispuesto a seguir intentando resolver el bloqueo.



"La Comisión está preparada para trabajar día sí, día también, desde por la mañana hasta por la noche para encontrar las soluciones políticas y técnicas. No sé si llegaremos, nos queda poco tiempo. Lo que sí sé es que tenemos que seguir intentándolo", dijo Juncker ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.



En un debate sobre el estado del "brexit" o salida del Reino Unido de la UE, que se produce apenas dos días después de la primera entrevista de Juncker con el primer ministro británico, Boris Johnson, el presidente de la CE reiteró que Londres no ha remitido a Bruselas ninguna propuesta operativa que pueda sustituir a la polémica salvaguardia irlandesa.





"Yo le dije al primer ministro Johnson que no tenía ningún vínculo emocional con la salvaguardia, pero que apoyo los objetivos para los que está diseñada. Por eso le pedí al primer ministro que viniera con propuestas operativas escritas que nos ayuden a resolver estos objetivos", dijo Juncker.Hasta que no se produzca esta propuesta, añadió, "no podré deciros mirándoos a los ojos que se ha alcanzado ningún progreso real".Bruselas se ha mostrado abierta a debatir cualquier propuesta operativa que presente Londres respecto a la salvaguardia para la isla de Irlanda, el principal punto caliente de las conversaciones ya que Johnson la rechaza de plano y la UE se niega a eliminarla del acuerdo.Juncker señaló que, pese a la disposición del Gobierno británico por alcanzar un acuerdo, Johnson le ha transmitido que se irán el 31 de octubre "con o sin acuerdo", incluso después de que el Parlamento británico haya aprobado legislación que obliga al Ejecutivo a solicitar a Bruselas una extensión del "brexit" si no se ha llegado a un acuerdo el próximo 19 de octubre."Por eso el riesgo de un 'brexit' sin acuerdo es palpable. El riesgo sigue siendo real y básicamente dependerá de una decisión del Reino Unido, nunca será la elección de la UE", señaló el presidente de la CE.