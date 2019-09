5 trucos para ganar en el bingo (o intentarlo con éxito)

Si eres uno de los miles de jugadores que a lo largo y ancho del mundo se han enamorado del Bingo, probablemente estés buscando el método perfecto para optimizar tus partidas y conseguir mayores beneficios.

Muchos consideran que este juego es solo azar, y que no existen estrategias efectivas a las que recurrir. Pero esto no es verdad, con el enfoque correcto disfrutarás de una ventaja competitiva superior a la de tus contrarios; así que no te pierdas este post con 6 trucos para saber cómo ganar en el Bingo.

ÍNDICE:

Llegar pronto

Jugar al Bingo Online

Elegir adecuadamente

Implicarse en el juego

Hacer pausas

Aprender de los veteranos

Llegar pronto

Llegar pronto es la mejor forma de empezar una partida. De esta manera dispondrás de tiempo para elegir el emplazamiento perfecto y analizar a los contrincantes que van llegando. Podrás evaluar quién es recurrente y quién no, lo cual es interesante de cara a pedir asesoramiento.

Sentarse en frente del locutor es un gran acierto, porque te permitirá ver la bola antes de ser anunciada. Es una práctica perfectamente legal, y un refuerzo infalible a la hora de competir. Eso sí, recuerda que hasta que no se cante el número no debes exigir tu bingo, aunque lo hayas visto previamente. Estar delante también evita que dejes pasar alguna combinación. En ciertas salas los sistemas de sonido dejan bastante que desear, y ubicarse en la parte de atrás perjudicará seriamente a tus probabilidades de ganar en el Bingo.

Hay que apuntar que acudir temprano contribuye a socializar, generándose conversaciones que te serán de gran utilidad. Filtra la información usando el sentido común y no pierdas la perspectiva, especialmente en lo que respecta a la opinión sobre las salas.

Juega al Bingo Online

Otra de las formas con las que puedes ganar al bingo es jugando al bingo online. Tienes muchos donde escoger, pero nosotros te recomendamos que juegues en Tombola Bingo Online. Tanto si prefieres el bingo clásico o te van más otras modalidades en Tombola podrás jugar a todas ellas con grandes posibilidades de ganar.

Elegir adecuadamente

En el Bingo existen múltiples posibilidades. Demasiadas opciones pueden llegar a abrumar, y elegir mal te llevará a perder partidas. Optar a todo es la peor estrategia a seguir; grábatelo a fuego y presta atención a los siguientes consejos:

Marca un camino. Hay salas y que ofrecen la versión tradicional de 90 bolas, mientras que otras permiten la modalidad de 75. Experimenta y decántate por la tipología en la que te sientas cómodo, para luego desarrollarte plenamente en ella.

No acumules. Comprar muchos cartones siempre acaba en desastre; chequear demasiados es imposible y hará que pierdas dinero. Es conveniente manejar de 1 a 6 unidades, de modo que puedas identificar patrones y escanear con rapidez. El Bingo es una guerra de desgaste, y los solo los inteligentes salen victoriosos.

Define tu filosofía. Muchas personas ven en el Bingo una simple dinámica social. Recuerda que el triunfo pasa por fijar la atención en el propio juego, y en él han de centrarse tus energías. Si solo vas por pasar el rato con amigos, dejaras de lado múltiples oportunidades.

Reduce la competencia. Cuantos menos oponentes tengas mejor. Los sábados y domingos las salas están más llenas que en los días laborables, por lo que aumentarán tus posibilidades si pruebas suerte entre semana. No es una garantía total, pero la estadística estará de tu lado.

Implicarse en el juego

La implicación es el secreto del Bingo. Solo estando al 100% obtendremos las oportunidades que buscamos, y esto requiere ser disciplinado y cumplir con una serie de puntos:

Evita el alcohol. En prácticamente todas las salas sirven bebidas alcohólicas y la habitual carta de refrescos. Procura beber poco y recuerda que esta sustancia afecta gravemente a tu capacidad de concentración. Desaprovechar el momento por no disponer de plenas facultades es una conducta que todo jugador de Bingo ha de rechazar.

Habla alto. No tengas miedo de elevar la voz y luchar por lo que es tuyo. Si crees que ha habido alguna equivocación o necesitas reclamar algo, no te lo pienses y decídete por un buen grito. Asegúrate de que todo el mundo sepa que se ha cantado Bingo.

Verifica tus números. La tensión del momento puede hacer que te equivoques al marcar un número. Por ello, es importante verificar el cartón antes de hacer un "bungo" (bingo falso) o perder una buena jugada.

Administra tu dinero. Decide cuánto vas a gastar en el transcurso de una sesión y limita la cantidad destinada a cada cartón. Comprueba el precio de las entradas y la duración de los juegos disponibles. Se consecuente y no vuelvas a casa con los bolsillos vacíos.

Elabora un registro y aprende de la experiencia. Deja constancia de cuándo juegas y cuál es tu media de ingresos por sesión. De esta manera, empezarás a identificar patrones y aspectos a desarrollar. Una vez encuentres tus puntos fuertes, utilízalos para ganar más y mejor en el Bingo.

Se tú mismo. Puede parecer una tontería, pero muchos jugadores se concentran más si llevan sus amuletos para ganar en el Bingo. Otros recitan una oración antes de cada turno.

Hacer pausas

Cada sala de Bingo organiza de forma distinta sus juegos y descansos correspondientes. Algunas ofrecen un “break” de hora en hora, mientras que otras espacian más los tiempos. Es importante que aproveches estos momentos para reponer fuerzas y aclarar ideas. Son intervalos en los que resulta conveniente levantarse, ir al baño o tomar un refrigerio. Hay personas que aprovechan este remanso para ponerse al día con sus vecinos de mesa, y otros optan por conocer a gente nueva. En resumen, es el momento de desconexión que nos permite volver al juego con toda la intensidad posible.

Aprender de los veteranos

Aprender de jugadores experimentados es oro puro. Hablar con aquellos que han estado jugando durante años es un recurso útil para saber cómo ganar en el Bingo. A través de sus enseñanzas podrás descubrir nuevas líneas de actuación que no habías barajado anteriormente. En definitiva, se trata del complemento ideal a todo lo que hemos tratado en este post.

Estos 5 puntos no harán que tengas más suerte en el Bingo, pero aprenderás a encarar tus partidas y a crear estrategias que te harán mejor jugador con el tiempo ¡Lo demás depende de ti: ¡suerte y a por ello!