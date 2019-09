Vox: hay campamentos para niños trans y no para otros colectivos

El diputado de Vox Manuel Gavira ha criticado que la Junta haya organizado este verano un campamento para niños y jóvenes trans y no para otros colectivos "también maltratados y perjudicados", algo que ha negado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, que ha descartado que haya ninguna "ideología" detrás de esta iniciativa.



Vox ha planteado en la comisión sobre políticas de protección a la infancia del Parlamento andaluz una propuesta en la que se interesaba por "los criterios seguidos para destinar dinero público a campamentos de ocio de niños y jóvenes trans", a la que se sumó el PSOE para "evitar que el único grupo que hable de este tema sea uno que niega los derechos del colectivo LGTBI", según su diputada Soledad Pérez.



Gavira ha comenzando su intervención anunciando que su grupo llevará a la Cámara "iniciativas sobre las necesidades de este colectivo y cómo hacerles frente, con la mayor sensibilidad posible" ya que tienen "el máximo respeto por estas personas y sus familias, a las que afecta esta situación".





Ha acusado a la Junta de "apartar y tratar de forma diferente a estas personas en este tipo de actividades" y ha calificado este campamento como "excluyente"."Son ustedes los que les apartan y así no van a conseguir que se les trate como personas normales", ha dicho Gavira, que ha preguntado a la consejera si "va a seguir esta dinámica con todos los colectivos maltratados o solo con los trans" y ha planteado "si no interesa llevar a los niños pobres a los campamentos o a los que han sufrido violencia intrafamiliar".La titular de Igualdad ha negado esta afirmación explicando que el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) financia y lleva a cabo actividades para jóvenes "con discapacidad, en riesgo de exclusión social o con enfermedades raras", ha puesto como ejemplo, además de negar que "haya ninguna ideología detrás de que los niños puedan integrarse en la sociedad y ser más felices".Ruiz ha advertido a la formación de extrema derecha que "no se colabora en nada con declaraciones que puedan incitar al odio a estos colectivos cuando se habla de por qué a estos niños sí y a otros no" y ha insistido en que "queda mucho por hacer"."Ojalá algún día no tengamos que hacer campamentos trans, eso sería lo deseable, pero no existe esa utopía", ha defendido la consejera, que ha concluido: "Les hemos hecho felices y con eso me doy por satisfecha".Por su parte la portavoz de Adelante Andalucía Maribel Mora ha calificado como "ruín, mezquino y de irresponsabilidad política" criticar este campamento, calificativos a los que se ha sumado el PSOE, mientras desde Ciudadanos Ana Llopis ha opinado que "hace falta ayuda a la integración y a no sentirse diferente al resto" y ha aplaudido la iniciativa porque "suma y no resta".