El rey abre las consultas que llevarán a investidura o elecciones

El rey ha iniciado este lunes con el diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, su ronda definitiva de consultas para decidir si propone de nuevo un candidato a la presidencia del Gobierno o constata que habrá que convocar nuevas elecciones para el 10 de noviembre.



Felipe VI ha recibido a Mazón en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela a las 10:00 horas, ha estrechado su mano y ambos han pasado inmediatamente al despacho del monarca para iniciar la reunión.



En esta ronda se mantiene el formato de saludo puesto ya en práctica en la celebrada los días 5 y 6 de junio y que acabó con la propuesta de investidura de Pedro Sánchez, finalmente fallida.





De esta forma, ya no hay el habitual saludo y posado frontal del rey y su correspondiente interlocutor ante el tapiz que preside la sala, sino que Felipe VI espera ante la puerta que conduce a su despacho y el representante de cada partido accede al salón, estrecha su mano y, sin posado, ambos entran de inmediato a la dependencia en la que mantienen la reunión.En el encuentro del rey con Mazón, éste le trasladará su apoyo a un hipotético nuevo intento de investidura de Pedro Sánchez.Mazón fue ya el único diputado aparte de los del PSOE que respaldó a Sánchez en las dos votaciones celebradas en el Congreso los días 23 y 25 de julio y en las que no consiguió la mayoría necesaria para ser investido.Ante la reunión de este lunes con el rey, el PRC ha justificado el apoyo al presidente del Gobierno en funciones en el hecho de que ha asumido las reivindicaciones de Cantabria que quedaron plasmadas en el acuerdo firmado en el mes de junio con el PSOE.Así se constató además en la reunión que protagonizaron el pasado 4 de septiembre Sánchez y el líder del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.Mazón pretende trasladar también al rey la necesidad de que España cuente con un Gobierno estable lo antes posible.La de este lunes es la segunda vez que Mazón acude a Zarzuela, ya que él fue también el representante del PRC en la ronda de consultas del rey de los días 5 y 6 de junio.El orden de las reuniones de Felipe VI se fija de menor a mayor representación parlamentaria, por lo que, tras Mazón, el rey recibirá a lo largo de la mañana en Zarzuela a Joan Baldoví (Compromís), Juantxo López de Uralde (Equo) y Javier Esparza (UPN).Por la tarde verá a Ana Oramas (Coalición Canaria), Yolanda Díaz (Galicia en Común), Alberto Garzón (IU) y Aitor Esteban (PNV), mientras que mañana, martes, se reunirá con Laura Borràs (Junts per Cataluny), Jaume Asens (En Comú Podem), Santiago Abascal (Vox), Pablo Iglesias (Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Casado (PP)y Pedro Sánchez (PSOE).Tras esta última reunión con Sánchez, el rey trasladará a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, si propone un nuevo candidato a la investidura o, definitivamente, el 23 de septiembre se firmará la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones para el 10 de noviembre.