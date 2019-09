Puigdemont lucha por "máxima unidad" en el frente independentista

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont afirmó que lucha por "una máxima unidad" en el frente independentista al reconocer que "hoy hay más personas insatisfechas con los partidos independentistas que antes".



"Debemos criticarnos y aprender de nuestros errores. Ahora estoy luchando por una máxima unidad en el frente independentista, es la mejor manera de tener fuerza", dijo Puigdemont en una entrevista con la agencia rusa Sputnik.



Puigdemont, que concedió la entrevista en Lugano (Suiza), donde acudió para asistir al festival cultural Endorfine, aseguró que los independentistas utilizarán "todas las herramientas legítimas" a las que tienen derecho para defender su causa.





"No abandonaremos nuestra causa y nuestra esperanza, como lo estaríamos haciendo según algunos distribuidores de noticias falsas de los medios españoles", prometió a la vez que subrayó que en la últimas elecciones al Parlamento europeo "los independentistas han excedido su récord histórico de consenso".El expresidente de la Generalitat aseguró que ante el dilema de resignarse o movilizarse contra las injusticias, "el pueblo catalán se ha movilizado por medios democráticos y no violentos" para que lo "escuchen"."Para nosotros, la independencia fue la última alternativa después de treinta años de intentar llegar hasta el final, abriendo un diálogo con el Estado español, colaborando con todos los Gobiernos españoles tanto de derecha, como de izquierda", afirmó.Según el político secesionista, hasta ahora Madrid nunca ha querido presentar ningún proyecto "con el que podamos comprometernos"."Simplemente prefieren aplicar el artículo 155 de la Constitución española para así evitar cualquier forma de diálogo", indicó.Preguntado sobre la incertidumbre en Europa a raíz del "brexit", Puigdemont dijo que no se imagina a Cataluña fuera de la Unión Europea."Queremos quedarnos en Europa, nuestra cultura es europea y en Europa queremos ser uno de los centros culturales (...) Por eso me preocupan las posibles consecuencias del "brexit", que afectaría no solo al Reino Unidos sino a todos los equilibrios europeos", dijo.Con respecto a la próxima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que debe pronunciarse sobre si el expresidente catalán elegido europarlamentario debe jurar o prometer la Constitución presencialmente en Madrid para acceder al acta de eurodiputado, confió en un fallo "a favor de la causa catalana y de la democracia europea"."Después de ser votado por más de un millón de ciudadanos, las autoridades españolas me impiden ejercer cualquier derecho de representar a mis electores en Bruselas", insistió.Para Puigdemont, se trata de "una solicitud en violación absoluta de la legislación europea", por lo que espera que el TJUE se exprese "lo antes posible".