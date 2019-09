Puigdemont pide al Estado una plataforma negociadora con un mediador

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha propuesto este sábado al Estado crear una "plataforma de negociación" dispuesta a "resolver políticamente" el conflicto catalán y que cuente con la presencia "de un mediador internacional".



Puigdemont ha expuesto esta propuesta en unas declaraciones a TV3, realizadas para explicar la oferta de diálogo dada a conocer también hoy por el "Consejo por la República" que preside él mismo y tiene su sede en Waterloo (Bélgica).



Según el expresidente de la Generalitat, "la primera apelación que debemos hacer no es una petición de diálogo en abstracto, sino que en concreto proponemos al Estado una plataforma de negociación para resolver políticamente este conflicto".





Dicha plataforma, ha explicado, debe estar en condiciones de abordar cuestiones como "el derecho de autodeterminación" y "lo sucedido en octubre de 2017", así como de pedir al Estado español "que revierta los efectos de la represión, la cual lo dificulta todo, y que, además, cuente con la imprescindible presencia de un mediador internacional".Según Puigdemont, en Cataluña debe contemplarse la posibilidad de que el diálogo y la negociación no fructifiquen y, en este sentido, ha indicado que "nos tenemos que preparar, una vez aprendidas las lecciones" extraídas de los acontecimientos del mes de octubre de 2017."Empecemos a preparar las medidas -ha añadido-, porque llegará un momento en el que, si el diálogo y la negociación no funcionan, nosotros no renunciaremos a nuestro derecho a la autodeterminación", ha subrayado Puigdemont.