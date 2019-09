Hasta PP critica lo que Álvarez de Toledo dijo de la foralidad vasca

Todos los partidos con representación en el Parlamento Vasco, incluido el PP, han criticado las declaraciones de la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo respecto a la foralidad. En este sentido, la representante del PP vasco Laura Garrido las ha calificado de "absolutamente desafortunadas", aunque ha destacado que "nadie" del partido "ha salido a avalar esas afirmaciones".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, integrantes de los partidos con representación en la Cámara vasca han valorados las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en las que cuestionaba la foralidad.

A este respecto, la portavoz del PP vasco, Laura Garrido, ha reconocido que las de Cayetana Álvarez de Toledo fueron unas "declaraciones absolutamente desafortunadas", aunque ha defendido que es "algo aislado".

"No hay cuestionamiento de la trayectoria y compromiso del PP en defensa del Concierto Económico y fue además un gobierno del PP el que dio vigencia indefinida al Concierto", ha recordado.

Por todo ello, ha subrayado que el PP nacional avala, "como no podía ser de otra manera, nuestra especificidades, encarnadas en la foralidad y el Concierto". "Nadie del PP ha salido a avalar esas afirmaciones. Este episodio lo damos por cerrado", ha concluido.

Por su parte, el parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha considerado que se trata de una "falta de comprensión", unido a "intereses de gente que quiere que no se comprenda fuera de aquí este tema", lo que genera "envidia".

"UNIFORMIDAD DEL ESTADO"

A su juicio, se está produciendo un movimiento "muy potente liderado por las distintas derechas españolas tendente a la uniformidad del Estado". "Lo que más me pueda preocupar es que los dirigentes del PP no acallen esas voces disidentes y aclaren perfectamente su posicionamiento", ha valorado, para añadir que la didáctica en el Estado la tienen que hacer "los partidos españoles, no nosotros".

Desde EH Bildu, su parlamentario Iker Casanova ha afirmado por su parte que este tipo de declaraciones "constatan una evidente involución en el discurso de la derecha española con respecto a la cuestión territorial".

"Los que cogen como etiqueta el concepto de constitucionalistas, van más allá de la Constitución y no reconocen lo que ya está establecido que, evidentemente, desde nuestro punto de vista es insuficiente en cuanto al reconocimiento del derecho de la realidad nacional vasca, pero que consagra la existencia de unos derechos previos", ha indicado.

En su opinión, "tres cuartas partes de la derecha española, Vox, Cs y una parte del PP que es dominante, van más allá de la Constitución". "Esa derecha que ya no es que niegue el derecho a decidir, sino incluso lo reconocido en la Constitución, en algún momento puede estar en el poder", ha advertido.

Asimismo, ha denunciado que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ya "cercenó de forma activa el Estatuto", pero "si llegan estos, lo que nos espera es mucho peor". "La única fórmula que nos cabe es no caer en la tentación defensiva de atrincherarnos en lo que tenemos, sino llegar a un nuevo estatus, de tal forma que los derechos de este pueblo estén blindados", ha finalizado.

ELKARREKIN PODEMOS

Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha considerado que las declaraciones de Álvarez de Toledo responden al "sentir de parte de la derecha española y de sectores del PP que son nacionalistas españoles, que nunca han admitido que España es un estado plurinacional".

En este sentido, ha recordado que la propia Constitución recoge las realidades nacionales que existen, aunque haya "una parte de la derecha que se salta constantemente la Constitución cuando quiere".

"La Constitución fue un acuerdo entre diferentes y a la derecha nacionalista española hay cuestiones que no les gustan y no las quieren respetar", ha denunciado, para añadir que la portavoz popular en el Congreso es "muy de derechas y muy nacionalista".

PSE

Por último, desde el PSE-EE su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, ha considerado "preocupantes" las afirmaciones de la dirigente popular y "triste" que la portavoz del PP en la Cámara baja acuse al PP vasco de "defender algo que es constitucional".

"Tiene mucho de visión uniformadora, que no es la que recoge la Constitución y eso es absolutamente rechazable. Es triste que al PP vasco se le acuse de ser blando y contemporizador con el nacionalismo. Con esas cosas no se puede jugar. Son líneas rojas que no se deberían traspasar", ha indicado, al tiempo que ha recordado que también desde el PP se acusó en su momento al PSE de haber "traicionado" a las víctimas de ETA.