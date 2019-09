El paramilitarismo colombiano toma parte en la crisis venezolana

La crisis venezolana vivió este viernes un nuevo episodio cuando la Fiscalía anunció que investiga al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino, tras divulgarse unas polémicas imágenes en las que este opositor aparece junto a paramilitares colombianos.



Las fotos, que fueron difundidas el miércoles por el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, dieron acceso a la severa crisis que padece Venezuela desde hace un lustro al paramilitarismo colombiano, que según el Gobierno de Nicolás Maduro sirve de brazo armado a Guaidó.



Maduro dijo hoy que las fotos constituyen "la madre de todos los escándalos", y que Guaidó forma parte de la organización criminal colombiana Los Rastrojos -con cuyos miembros se fotografió-, aunque no presentó pruebas.





"Tremendo escándalo su alianza criminal con la banda narcotraficante de paramilitares Los Rastrojos, lo agarraron con los kilos, en Colombia es un escándalo de primer nivel en todos los medios, en los sectores políticos", dijo Maduro durante una alocución transmitida por la televisión estatal VTV."Es la madre de todos los escándalos", insistió antes de asegurar que las personas junto a las que aparece retratado Guaidó lo ayudaron a burlar el pasado febrero una orden de la justicia venezolana que le impedía salir del país."Los Rastrojos hicieron una extracción de territorio venezolano de uno de sus miembros, Juan Guaidó, y lo llevaron (a Colombia)", añadió al recordar que el líder opositor participó en febrero pasado en un concierto en Cúcuta y en un intento por ingresar a Venezuela una caravana con ayuda humanitaria desde esa ciudad fronteriza.Para que Guaidó pudiera salir de Venezuela sin ser detenido por las autoridades, continuó Maduro, Los Rastrojos "decretaron estado de sitio por 24 horas en el paso fronterizo" entre los dos países."Para que pudiera pasar la reina, la reina Guaidó, pase la reina narcotraficante, la reina del sur", agregó al comparar al jefe del Parlamento con el personaje de una popular serie de televisión.Maduro también dijo tener la seguridad de que el expresidente colombiano Álvaro Uribe "dio la orden a Los Rastrojos para que se encargaran de la guardia y custodia y de la extracción" de Guaidó.Guaidó reaccionó a estas afirmaciones al señalar que Maduro pretende "distraer la atención" con las imágenes."A ver, el régimen hace lo que tiene que hacer, que es distraer la atención de lo central, el régimen de Maduro ampara narcomilitares, narcoparamilitares, terroristas (...) y está bien que distraiga la atención, la gran pregunta aquí es: ¿Cómo ellos obtienen esa foto?", señaló tras reiterar que no sabía quiénes eran las personas con las que se retrató.El dirigente opositor, que fue abordado por la prensa antes de asistir al acto conmemorativo del septuagésimo octavo aniversario del partido Acción Democrática (AD), indicó que él no exige antecedentes penales a las personas que le piden tomarse una foto a su lado."La pregunta es: ¿Quién le dio esa foto a Diosdado Cabello? ¿Quién es el que tiene entonces el vínculo?", preguntó.Según indicó hoy el Gobierno, que se hizo eco de las imágenes difundidas por Cabello, las fotos fueron tomadas el 22 de febrero pasado, cuando Guaidó cruzó la frontera.Juan Guaidó ya había negado, en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio, conocer a los dos presuntos criminales colombianos de Los Rastrojos."Fueron cientos de fotos ese día y luego de que llegamos al concierto, miles. Difícil discriminar quién pide una foto", explicó en la entrevista.El Gobierno colombiano, en tanto, se declaró este viernes satisfecho con las explicaciones de Guaidó por las imágenes."Lo que ha hecho Juan Guaidó es titánico y por eso más allá de las explicaciones que él ha dado, que a mí me parece que son satisfactorias, lo que necesitamos decir todos los días es el respaldo irrestricto al pueblo de Venezuela para que recupere rápido su libertad", dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, en Barranquilla."Los Rastrojos" es una banda criminal heredera de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se dedica al narcotráfico y el contrabando, principalmente en la frontera entre Colombia y Venezuela en la zona que circunda Cúcuta.