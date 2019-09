Celaá ve "absurda" la última propuesta de Pablo Iglesias

El Gobierno ve "absurda y vacía de contenido" la propuesta de Unidas Podemos para entrar en el Consejo de Ministros por un periodo de prueba, después del cual podría ser expulsado si el PSOE no está satisfecho con su comportamiento. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, está convencida de que la ciudadanía "entiende" y "lo entenderá cada día más" el rechazo de Pedro Sánchez a formar un gobierno "endeble".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha instado a los morados a que acepten la "realidad" de que "no existe la confianza mínima para un gobierno de coalición estable".

"Lo que tiene que decidir Podemos es si quiere enfrentar ya los problemas laborales o quiere elecciones. Si quiere luchar ya contra los alquileres desorbitados y ofrecer oportunidades para los jóvenes o prefiere elecciones (...) Debe decidir si va a volver a unirse a las tres derechas para impedir una vez más un gobierno progresista", les ha presionado.

Celaá ha dejado claro que no habrá una nueva oferta por parte del PSOE si Podemos no renuncia antes a su exigencia de coalición y se ha mostrado convencida de que la ciudadanía "entiende" que Podemos está en una posición de "inflexibilidad" y "entenderá cada día más" que a España no le interesa tener un "gobierno endeble, débil, poco conexo y que además no trae estabilidad".

"Aquel que crea en la estabilidad e institucionalidad del país tiene que aspirar a un gobierno para cuatro años", que es lo que quiere, en su opinión, la mayoría de los españoles, ha abundado.

De hecho, ha hecho referencia a la última encuesta del CIS para destacar la "satisfactoria consideración" que Sánchez tiene entre los españoles, que entienden que tiene una "acreditada capacidad de gestión política" sobre la "realidad plural de España y su unidad", la economía o para hacer frente a un Brexit abrupto.

Celaá se ha esmerado en hacer ver que el PSOE ha mostrado más flexibilidad que Podemos puesto que pasó de querer un Gobierno de coalición a aceptar una coalición con una vicepresidencia social para la número dos de los morados, Irene Montero, y tres Ministerios, uno de ellos el de Sanidad. Podemos, en cambio, despreció esa oferta, que tildó de "decorativa", ha recordado.

Los morados, en cambio, ha subayado Celaá, no se han movido de su exigencia de Gobierno de coalición, aunque hayan presentado la misma fórmula "de distinta manera".

Según Celaá, en la conversación que mantuvieron este pasado jueves Sánchez e Iglesias, el líder socialista le trasladó que su deseo es "alcanzar un gobierno sólido y una legislatura estable", no ir a elecciones generales el 10 noviembre. "Tenemos votos, escaños y programa y solo falta el sí de Podemos", ha incidido. "Queremos formar un gobierno sólido, no sobre arena, cimentándolo bien, con confianza e ilusión para poder hacer políticas", ha añadido.

LA MEDIACIÓN DEL REY

Preguntada por el papel de mediador que Iglesias le reclama al Rey, al que pide convencer a Sánchez de que la coalición es una fórmula para garantizar la estabilidad, Celaá se ha limitado a señalar que el jefe del Estado "tiene la misión constitucional" que la Carta Magna le reserva. "Hará lo que considere oportuno dentro del cumplimiento de su misión", ha señalado.

La Portavoz ha confirmado que Sánchez no se presentará a una nueva investidura si no tiene antes garantías de que la superará con éxito y ha evitado hablar de "futuribles" preguntada por la posibilidad de que tras una repetición de elecciones el 10 de noviembre el PSOE siga necesitando a Podemos para formar Gobierno y los morados continúen exigiendo la coalición.