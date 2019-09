Iceta abre la puerta a coalición "cuando se establezca la confianza"

El líder del PSC, Miquel Iceta, considera que un Gobierno de los socialistas en solitario es la mejor opción para España en estos momentos, pero ha abierto la puerta a que PSOE y Unidas Podemos puedan gobernar en coalición en el futuro, cuando construyan una "confianza" que ahora no hay.



"No hay confianza suficiente. Creo que la confianza no se crea en la lotería, hay que crearla y construirla, y probablemente lo que corresponde ahora es hacer una investidura, ponerse de acuerdo en un programa y a medida que esa confianza realmente se establezca, entonces plantearse en el futuro un Gobierno de coalición", ha dicho en una entrevista en Antena 3.



Iceta ha sostenido que los españoles quieren "estabilidad y un Gobierno del que fiarse", unos atributos que, en su opinión, no cumpliría en estos momentos un gobierno de coalición entre socialistas y morados.





Por este motivo, el líder del PSC ha apelado "a los amigos de Unidos Podemos" a que "reflexionen bien" antes de bloquear la investidura de Pedro Sánchez. "Sería la tercera vez que se impediría la investidura de un presidente socialista", ha advertido.