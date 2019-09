El Eurogrupo admite que la economía presenta un panorama "desigual"

El presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, reconoció este viernes que la economía presenta una imagen "un poco desigual", dadas las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como el proceso de "brexit" o de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



"También hablaremos de la situación económica. Este es un asunto importante para Europa estos días. El panorama es un poco desigual, con algunas tensiones que llegan de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y también el 'brexit'", declaró el político a su llegada a una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) que se celebra hoy en Helsinki.



Centeno se pronunció en ese sentido después de que el jueves el Banco Central Europeo (BCE) aprobara una serie de fuertes estímulos monetarios para apoyar la economía porque el debilitamiento económico que atraviesa la zona del euro es más serio de lo que se pensaba.





Además, durante los últimos meses han aumentado los temores a una posible nueva crisis económica.Aún más contundente fue el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, quien aseguró que hay "falta de crecimiento en la Unión Europea y en la eurozona"."No deberíamos estar satisfechos con el nivel de crecimiento en la eurozona, que creo que es una dificultad para todas las empresas y para nuestros ciudadanos, que piden más prosperidad y más empleos", apuntó.En ese sentido, dijo que durante la reunión mencionará una propuesta francesa a favor del crecimiento que contempla que los países con superávit, como Alemania y Holanda, realicen más inversiones públicas.Esa iniciativa también insta a los países con baja productividad y competitividad a aprobar más reformas estructurales y, asimismo, contempla la necesidad de reducir los niveles de gasto y deuda públicos."Lo he estado proponiendo muchos meses, pero creo que es el momento ahora de decidir y tener más inversiones, más crecimiento, más prosperidad y más empleos en la eurozona", subrayó.El ministro luxemburgués, Pierre Gramegna, coincidió con Le Maire en defender que los países con superávit lleven a cabo más inversiones."Creo que los países que han trabajado bien en términos de reequilibrar sus presupuestos y tienen margen de maniobra deberían usarlo. Cuando tienes un crecimiento que se está estancando o decreciendo, como sucede en Europa, este es el mejor modo de detener el decrecimiento", declaró, e insistió en que las inversiones "son clave".De hecho, aseguró que las inversiones son "un gasto que ayuda a la economía".Por otra parte, sobre el proceso de salida del Reino Unido de la UE, el presidente del Eurogrupo añadió que se revisará la preparación para el resultado final del "brexit", lo cual, según dijo, "llevará todavía un poco de trabajo".El político portugués también se pronunció sobre el presupuesto de la eurozona, en el que el Eurogrupo intentará lograr avances este viernes durante una sesión de trabajo en la que participarán los ministros de los Veintiocho y no solo los de la eurozona.El también ministro luso aseguró que los debates para preparar el encuentro de hoy tenían "buena pinta"."Tomaremos decisiones finales el próximo mes para preparar la cumbre europea de octubre", comentó.En esta reunión de titulares económicos participa por primera vez el nuevo ministro italiano del ramo, Roberto Gualtieri.Preguntado por si espera que Italia respete las normas presupuestarias europeas, después de que el anterior Ejecutivo del país, euroescéptico, mantuviera varios enfrentamientos con Bruselas en ese ámbito, Centeno respondió que Roma "ha estado respetando las reglas fiscales"."Esperamos que esto continúe. Tenemos un fuerte compromiso del nuevo Gobierno, que es proeuropeo, así que no vemos ningún problema al respecto", señaló.El propio Gualtieri asumió que una de las características del nuevo Ejecutivo debe ser que Italia "sea protagonista en Europa".