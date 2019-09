Vox pide muros infranqueables en Ceuta y en Melilla

El grupo parlamentario Vox ha registrado este jueves en el Congreso una proposición no de ley en la que pide "la construcción de muros en la frontera española con Marruecos", en Ceuta y Melilla, de "un grosor, resistencia y altura que lo haga impenetrable e infranqueable" y que el Ejército vigile las fronteras.



Es lo que consta en el texto de la iniciativa que el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y el diputado y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, han presentado en rueda de prensa.



Además de levantar muros en la frontera, la formación que preside Santiago Abascal aboga por "contar con la colaboración del Ejército español" para "la vigilancia de las fronteras por tierra, mar y aire", así como por establecer dotaciones permanentes de agentes en los puestos fronterizos.





Ortega Smith ha recalcado que se ha demostrado "hasta la saciedad" la "absoluta ineficacia" de las alambradas actuales y de las "concertinas" que, en su opinión, son una "excusa" de las ONG para decir que "no somos humanos".Ha asegurado que están a favor de quitar las concertinas para evitar que los inmigrantes que intenten saltar las vallas se corten, pero ha puntualizado que "también es cierto que nadie se corta si no salta".Vox reclama la sustitución inmediata de las vallas actuales por muros de hormigón en sus primeros cinco o seis metros de altura y, a partir de ahí, metálicos para impedir que los inmigrantes hagan "butrones" en la parte inferior mientras otros escalan y permanecen en la parte superior echando "ácido y cal viva" a los agentes para que no se acerquen.España y "no Marruecos", porque haría "una cosa mal hecha", costearía la construcción de los muros en Ceuta y Melilla, ha recalcado Ortega Smith, que ha precisado que también se pediría la colaboración de otros Estados europeos.Para los dirigentes de Vox, lo primero que hay que hacer, no obstante, es tomar conciencia de que el problema de la inmigración existe, porque el Gobierno lo niega, según Espinosa de los Monteros, y después tener voluntad de afrontarlo.En su opinión, no se puede aceptar con naturalidad que entre ni "un solo" inmigrante irregular y, si se quiere que lleguen en España, hay que decidir "cuántos y cuales, pero no admitir que entren de manera ilegal 5.000, 6.000 o los que sean".Para ello, Vox insta en su iniciativa al Gobierno a aplicar las leyes existentes sobre extranjería y seguridad ciudadana y que se expulse inmediatamente a quienes pretendan acceder de forma ilegal al país.También reclama que se aplique de forma eficaz los acuerdos con Marruecos sobre circulación de personas, tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente de 1992 y sobre prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado de 2012.Además exige dotaciones permanentes y en número suficiente de grupos de reserva y seguridad (GRS) y unidades de intervención policial (UIP) en los puestos de control y que se les permita utilizar "siempre que sea necesario" material antidisturbios, como pelotas de goma, para repeler las avalanchas de los inmigrantes. "Confiamos en su criterio", ha subrayado Espinosa de los Monteros.Una remuneración "adecuada y justa" para los agentes en frontera dada la "peligrosidad y laboriosidad" de su puesto de trabajo y la dotación de los medios técnicos y mejor equipamiento son otras demandas de Vox, que no descarta entre esos medios las pistolas eléctricas.