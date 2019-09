Moreno y Díaz se enzarzan a cuenta de la crisis de la listeriosis

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, se han enzarzado a cuenta de la gestión de la crisis de la listeriosis en la primera sesión parlamentaria de control del nuevo periodo de sesiones, en la que se han intercambiado duros reproches.



La pregunta formulada por Díaz era sobre las prioridades de la acción política del Gobierno andaluz en el nuevo curso político, pero Moreno, en su primera intervención, le conminó a la socialista a que aclarara "en qué ha mentido la Junta y el Comité Técnico" de seguimiento del brote de listeriosis.



"Ha hecho graves acusaciones con tuits incendiarios en un claro ejemplo de deslealtad institucional ¡diga exactamente en qué ha mentido el comité técnico y la Junta!", ha exigido antes de acusar a la dirigente socialista de aprovechar una "oportunidad política para sacar un puñado de votos".





En la replica, Díaz, tras reprocharle que no haya comparecido ante el Parlamento tras estallar la crisis, ha respondido: "Si viene y comparece ante la Cámara podremos todos los grupos decirle qué es lo que opinamos y por qué el consejero de Salud ha faltado a la verdad".Ha agregado que en la sesión plenaria de ayer el PSOE ya le dijo al consejero "cuáles han sido las múltiples mentiras que han agravado la alerta social", tras lo que ha vuelto a preguntarle a Moreno si va a comparecer "o va a seguir escondido"."¿Va a contestar a preguntas que nos preocupan en lugar de preguntarnos?", le ha espetado tras recordarle que es él quien tiene que responder como presidente en una sesión de control, a lo que ha añadido que es "inédito" que en el Parlamento se "ataque" a la oposición.En la dúplica, Moreno ha insistido en reclamar explicaciones a Díaz, a la que ha afeado que no haya "dado la cara" al no explicar "en qué mentimos"."No se puede tirar la piedra y esconder la mano", ha proseguido el presidente andaluz, que ha considerado que él sí ha "dado la cara", por ejemplo visitando personalmente a los afectados, al tiempo que ha subrayado que el consejero de Salud ha comparecido tres veces en el Parlamento.La financiación autonómica ha motivado otro enfrentamiento dialéctico entre ambos después de que Susana Díaz criticara la exigencia del Gobierno andaluz al Ejecutivo central, actualmente en funciones, del pago de 1.350 millones por las entregas a cuenta y el IVA."Cuando el Gobierno socialista (presidido por ella) pedía una financiación justa reivindicaba, al mismo tiempo, estabilidad, pero no le he escuchado a ni a usted ni a su grupo hacerlo", ha criticado antes de preguntarle si le va a pedir a su partido que "permita que España tenga un gobierno".El presidente de la Junta le ha devuelto la pregunta con otra: "¿Va a dar usted la cara para pedirle al señor (Pedro) Sánchez los 1.350 millones que se les debe a los andaluces?", interrogante que ha lanzado tras recalcar que él no está hablando de la financiación autonómica sino de lo que se adeuda a Andalucía y que ya ha recaudado el Gobierno de la nación para este ejercicio presupuestario.