Feijóo ve a Sánchez "obsesionado con su carrera" y mal asesorado

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este jueves que el titular del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "es un político obsesionado con su carrera" al cual ve mal asesorado y, a su juicio, quien ejerza esta función "le está engañando".



El mandatario gallego ha pedido al dirigente socialista que en ese afán suyo deje de usar a las comunidades, como cree que está haciendo, y en una entrevista concedida a Onda Cero ha rogado a Sánchez que no convierta a las autonomías en "rehenes" de su plan para ser investido y que no "colapse" los servicios sociales.



"Pedimos que se nos dé el dinero que ya está recaudado", ha dicho al hilo de este apunte en alusión a las entregas a cuenta pendientes, y que se emplee para ello la vía del real decreto ley porque, ha reiterado el líder del PPdeG, "un gobierno que está en funciones no significa que no tenga funciones".





"Falta muchísimo dinero, pero nosotros no podemos decirles a los pacientes que no vengan a los hospitales, o a los niños que no pueden empezar el colegio porque el Gobierno está en funciones", ha espetado.Asimismo, ha puntualizado que lo mínimo que debe hacer un Gobierno en funciones es "pagar lo que debe a las administraciones públicas de su país" y ha insistido en que España no puede estar gobernada "por asesores". "Tiene que gobernarse por políticos", ha rematado.