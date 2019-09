Mas propone a UP que ceda a Sánchez los diputados para ser investido

El expresidente catalán Artur Mas ve "entre escandaloso y alucinante" que PSOE y Unidas Podemos no se pongan de acuerdo para formar gobierno y ha propuesto como solución que la formación lila ceda puntualmente la parte mínima necesaria de sus diputados para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente.



Mas ha animado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a dar con una solución, pues debe elegir si quiere convertirse en "un político del montón" o en un "líder auténtico o incluso un estadista", ha añadido.



El exlíder de CDC y del PDeCAT ha admitido que, para Iglesias, es difícil "aceptar sin más" la negativa del PSOE a formar un gobierno de coalición, pero ha apuntado a una vía de solución que entiende que no sería dar un "cheque en blanco" a Sánchez.





La propuesta consistiría en facilitar al PSOE "los diputados necesarios para la investidura, y los demás abstenerse", lo que supondría que Unidas Podemos dividiría su grupo, de forma puntual, para la investidura.Con esta fórmula, UP impediría la posibilidad que "los tres partidos de la derecha y la ultraderecha lleguen a Moncloa", en alusión a PP, Ciudadanos y Vox, y forzaría al PSOE a tener que negociarlo todo en el Congreso, "ley por ley", ha afirmado el expresidente catalán.Mas ha dicho que es "entre escandaloso y alucinante" que no haya acuerdo entre las izquierdas y ha lamentado que falte en España "la cultura del pacto de los nórdicos"."Se está demostrando que esta cultura del pacto, como desgraciadamente desde Cataluña a veces hemos observado y padecido, está ausente de la vida política española", ha señalado.Si bien el espacio posconvergente de JxCat ha acordado dar un "no" a una eventual nueva investidura de Pedro Sánchez, Mas ha admitido que, pese a la "enorme desconfianza" con el PSOE, prefiere "un Gobierno con el que, sabiendo que no dará soluciones estructurales, pueda como mínimo hablar", antes que otro ejecutivo que "al entrar en Moncloa lance gasolina", ha señalado en alusión a una hipotética alianza de PP, Ciudadanos y Vox.