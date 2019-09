Rivera urge a Sánchez a activar el 155 en Cataluña: "Es su obligación"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha urgido a Pedro Sánchez a que active el procedimiento para aplicar el 155 en Cataluña con el primer paso de requerir al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que acate la Constitución y la Justicia: "Es su obligación como presidente".



Ante el "desacato" anunciado de Torra en relación con la próxima sentencia del Tribunal supremo sobre el "procés", ha dicho Rivera, éste ha pedido a Sánchez que "por lo menos" le requiera el cumplimiento de la carta magna y que se retracte de su intención de no asumirla.



"Le pido que suba a esta tribuna y nos diga si va a aplicar el 155", ha conminado Rivera a Sánchez en el Congreso donde éste comparece a petición propia para informar de las últimas reuniones del Consejo Europeo y sobre el "brexit".





En relación con Europa y Cataluña, ha recordado la decisión de la delegación de Cs en Bruselas de no votar al próximo comisario de Justicia europeo que sea propuesto si no hay un compromiso firme por su parte de reformar la euroorden para evitar situaciones de fuga como la de Carles Puigdemont.Ha reprochado a Sánchez que no haya tocado esta cuestión durante su intervención y que "no haya hecho lo suficiente para que la euroorden sea efectiva", porque es un cachondeo".Otra de las críticas que ha hecho al jefe del Ejecutivo en funciones es que al felicitar a los catalanes que este miércoles celebran la Diada haya dicho que ojalá llegue un día en que sea la fiesta de todos los catalanes y no de una parte."Ojalá respeten las leyes, ojalá llueva café en el campo. Un presidente de un país no es un cantante ni puede hacer de comentarista y decir ojalá podamos celebrarlo. ¿Qué hacemos, invocar a los dioses?", ha ironizado Rivera, insistiendo en que es responsabilidad de Sánchez hacer cumplir la ley en Cataluña.