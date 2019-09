Casado advierte a Sánchez que "no tiente a la suerte" con elecciones

El líder del PP, Pablo Casado, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no tiente a la suerte" con la posibilidad de unas nuevas elecciones porque las "tres derechas" (PP, Cs y Vox), junto a algún partido regionalista, ya suman más votos que el PSOE y Unidas Podemos.



En la sesión de control al Gobierno, la primera de la actual legislatura y a menos de dos semanas para que expire el plazo para la investidura o se convoquen nuevas elecciones, Casado ha reclamado a Sánchez que resuelva la actual situación de inestabilidad política que, a su juicio, es "consustancial a su persona".



"Deje de poner el espejo en esta bancada", le ha reprochado Casado, después de que Sánchez haya vuelto a pedir al PP que se abstenga en su investidura y permita que la legislatura eche a andar.





En su respuesta, Sánchez ha reconocido que la principal responsabilidad para evitar elecciones depende del PSOE, pero también del resto de grupos parlamentarios en su conjunto."¿Qué hace usted y sus 66 diputados para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad de nuestro país?", se ha preguntado el presidente del Gobierno en funciones, que ha garantizado que el PSOE no quiere elecciones sino un Ejecutivo "en plenas facultades".A su juicio, si no se llega a un acuerdo porque Unidas Podemos no renuncia a un Gobierno de coalición, entonces solo quedará "mirar al conjunto de los grupos", tal y como, ha recordado, hizo el PP en 2016 y pidió el propio Casado."Sea congruente con sus palabras", ha insistido Sánchez a Casado, que ha destacado que el PP tiene la capacidad para abstenerse e impedir que haya elecciones.