Diputados proponen revivir el acuerdo de May para no retrasar Brexit

Diputados de los principales partidos británicos defendieron este martes recuperar una versión del acuerdo con la Unión Europea (UE) al que llegó la ex primera ministra Theresa May para tratar de materializar el "brexit" en la fecha prevista por ahora, el 31 de octubre.



Representantes del Partido Laborista, el Partido Conservador y el Liberal Demócrata presentaron hoy un grupo de trabajo bautizado como "Diputados por un acuerdo", cuyo objetivo es presionar para que se ratifique un pacto antes de que el Gobierno se vea obligado por ley a solicitar una nueva prórroga a Bruselas.



Los parlamentarios proponen replantear ciertos aspectos del pacto de May, rechazado en tres ocasiones por el Parlamento a principios de este año, para volverlo a someter a votación.





Aseguran que cerca de medio centenar de diputados de la oposición han mostrado interés en el plan, lo que alimenta sus esperanzas de alcanzar una mayoría en la Cámara de los Comunes.El proyecto ha salido a la superficie una vez ha entrado en vigor la ley que prevé extender el plazo de salida de la UE si para el 19 de octubre no se ha ratificado un acuerdo.Los estudios de opinión muestran que una parte de los votantes británicos quiere que la salida de la UE se ejecute cuanto antes, por lo que tanto conservadores como laboristas temen que un nuevo retraso les pase factura en unas elecciones.El primer ministro británico, el "tory" Boris Johnson, continúa intentando arrancar nuevas concesiones a la UE, pero los socios comunitarios restantes han rechazado por ahora su principal exigencia, suprimir la cláusula para evitar una frontera en Irlanda del Norte."Estamos trabajando muy duro para lograr un acuerdo. Creo que lo lograremos", insistió hoy el jefe de Gobierno.Entre algunos diputados, sin embargo, hay escasas esperanzas de que Johnson alcance un pacto sustancialmente distinto al de May, por lo que han vuelto a poner sobre la mesa la última propuesta que presentó su predecesora antes de verse obligada a dimitir por falta de apoyo.Esa última versión del acuerdo del "brexit", que no se llegó a votar en el Parlamento, incluía algunas modificaciones impulsadas por la oposición laborista, como mayores protecciones para los trabajadores y la posibilidad de someter las condiciones de salida a un referéndum de confirmación."Lo que tenemos aquí son las bases perfectas para un acuerdo pragmático que, según creemos, puede lograr una mayoría en el Parlamento y comenzar a unificar a este país, profundamente dividido", dijo el laborista Stephen Kinnock, uno de los impulsores del grupo en favor del acuerdo.El "tory" Rory Stewart, uno de los aspirantes a liderar el Partido Conservador que se enfrentó a Johnson en las últimas primarias de la formación, secundó ese punto de vista."Solo hay una puerta de salida para este problema y es a través de una mayoría en favor de un acuerdo en el Parlamento", recalcó.Otra de las opciones que se barajan para aumentar el respaldo a una versión alterada del acuerdo de May es que la polémica cláusula de salvaguarda mantenga integrada en el mercado único europeo tan solo a la región de Irlanda del Norte, en lugar de abarcar todo el Reino Unido.Esa fue la primera propuesta que hizo Bruselas a Londres, pero May la descartó ante la presión de sus socios norirlandeses del Partido Democrático Unionista (DUP), que temen que esa solución distancie a la región del resto del Reino Unido.La formación, con diez diputados en la Cámara de los Comunes, reiteró hoy su negativa a esa propuesta: "La idea de una salvaguarda solo para Irlanda del Norte, con una aduana entre la región y la isla de Gran Bretaña, simplemente no funciona", dijo el responsable del grupo parlamentario del DUP, Jeffrey Donaldson.Johnson se reunió esta tarde con la líder de la formación unionista, Arlene Foster, un encuentro en el que abordaron "diversos temas, entre ellos el 'brexit'", según un portavoz oficial del primer ministro.