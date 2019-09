Torra llama a encarar con determinación y unidad el futuro

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha llamado a los catalanes a encarar con determinación y unidad el futuro de Cataluña en una "democracia bajo asedio", en su mensaje institucional con motivo de la Diada.

"Os pido encarar los tiempos que vienen con determinación y coraje, con inteligencia y carácter, con generosidad y unidad, con iniciativa y convicción, con serenidad y ambición, y con toda la ambición colectiva del mundo", ha expresado el líder del Ejecutivo catalán en su discurso desde el Palau de la Generalitat.

El presidente ha asegurado que el proyecto que quiere impulsar desde el Ejecutivo tiene todavía recorrido: "Si todavía no somos libres es porque todavía no hemos acabado el camino".

"La democracia, hoy en nuestro país bajo un asedio largo y penoso, es y será siempre la respuesta de los catalanes. Y es la respuesta que exigimos a todos. Queremos ser ciudadanos por voluntad, por adhesión a un proyecto de país que nos satisfaga", ha añadido.

En ese sentido, ha explicado que la Diada es una jornada para recordar la determinación, la tenacidad y la persistencia de los catalanes "en la lucha constante por la libertad".

ESPAÑOLES POR "VOLUNTAD O IMPOSICIÓN"

El presidente de la Generalitat ha asegurado que los pueblos forman parte de un estado por dos vías: "Por voluntad o por imposición; por adhesión o por represión".

"Hay una sola manera de resolver esta disyuntiva, que es ejerciendo el derecho de autodeterminación, un derecho que pertenece únicamente y exclusivamente a los pueblos", ha zanjado.

Para el jefe del Ejecutivo catalán, ese derecho no pertenece ni a los gobernantes ni a nadie más que los pueblos y concluye que el catalán tienen "todo el derecho a ejercerlo".

"Por eso precisamente decimos que cada derecho que nos sea negado, será necesario que lo volvamos a ejercer", añade, y asegura que Cataluña será lo que los catalanes quieran que sea y que las luchas democráticas y pacíficas tienen que poder imponerse si tienen el apoyo de la mayoría.

DIADA

Torra ha invitado a los catalanes a salir a las plazas y a la calles durante la Diada "sin miedo a proclamar el compromiso innegociable y completo con la democracia, los derechos sociales, civiles y políticos, y con la bandera de la libertad siempre y en todos lados".

"Vivid el Once de Septiembre como más os plazca. Pero yo os invito a hacerlo sabiendo que, si todavía no somos libres, es porque todavía no hemos acabado el camino. Os pido que no nos paremos y que avancemos juntos para hacer realidad nuestros sueños y anhelos", ha reclamado.