El PSOE no ve salida porque Podemos "se niega" al acuerdo programático

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha subrayado esta tarde que su partido no ve "una salida" a la negociación con Unidas Podemos porque "se ha negado en todo momento" al acuerdo programático.



Lastra ha recalcado, no obstante, que los socialistas están dispuestos a seguir negociando y no quieren levantarse de la mesa como antes ha apuntado el responsable de Acción Política de Unidas Podemos, Pablo Echenique, pero ha insistido en que hay que partir del diálogo sobre el programa.



La dirigente socialista ha lamentado que Unidas Podemos parezca "abocar" al país a unas nuevas elecciones porque se niega, una vez más, a llegar a un acuerdo.