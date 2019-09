Protestas al suspenderse el Parlamento hasta el 14 de octubre

Los diputados británicos regresan este martes a sus respectivas circunscripciones tras suspenderse el Parlamento de Westminster (Londres), donde políticos de la oposición gritaron y desplegaron pancartas en protesta por la medida.



Las cámaras legislativas permanecerán cerradas hasta el 14 de octubre, cuando el Ejecutivo conservador de Boris Johnson presentará una nueva agenda de gobierno, días antes del Consejo europeo y de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre.



La decisión de Johnson de utilizar su prerrogativa para suspender el Parlamento, con el visto bueno de la jefa de Estado, la reina Isabel II, ha indignado a la oposición británica, que acusó al primer ministro de silenciar a la Cámara de los Comunes durante cinco semanas en medio de la crisis del "brexit".





Esta madrugada, varios diputados de la oposición desplegaron carteles con la palabra "silenciados" y otros gritaban cuando el presidente de la cámara baja, John Bercow, iniciaba la ceremonia formal con la que marcaba el cierre del Parlamento, mientras algunos parlamentarios trataban de bloquear su salida del recinto.Es práctica habitual que los nuevos gobiernos -como es el caso de Johnson al asumir el pasado julio- suspendan sesiones parlamentarias para presentar una nueva agenda gubernamental, pero esta vez la medida ha causado polémica por tratarse de un largo periodo -cinco semanas- en medio de la crisis del "brexit".El Parlamento quedó suspendido después de que los diputados no apoyaran la petición de Johnson de adelantar elecciones generales al 15 de octubre, dos días antes del Consejo europeo.En las próximas semanas, los partidos participarán en sus congresos anuales mientras el Gobierno continúa evaluando los pasos a seguir para concretar el "brexit" el 31 de octubre.La oposición consiguió la semana pasada hacerse con el control de la agenda parlamentaria, habitualmente reservada al Gobierno, y tramitó con éxito una ley que conmina a Johnson a pedir una prórroga del "brexit" si no llega a un acuerdo con la UE el 19 de octubre.El primer ministro ha insistido en que no está dispuesto a pedir un retraso de la retirada del país del bloque europeo y que antes preferiría estar "muerto en una zanja".