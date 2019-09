Alertan del aumento de violencia machista y sexual entre menores

La Fiscalía General del Estado ha alertado este lunes del "inquietante" y "preocupante" aumento de la violencia de género y de los abusos y agresiones sexuales entre menores, incluidas las violaciones en grupo, delitos que cometen cada vez más menores de 14 años.



En su Memoria del 2018, la Fiscalía ha indicado que "existe una inequívoca tendencia al incremento de la violencia entre menores, adolescentes y jóvenes. Esta tendencia se refleja tanto en el ámbito doméstico como en las relaciones sentimentales iniciadas a una edad cada vez más temprana, y que se asientan sobre pautas de control y dominación del chico sobre la chica".



El Ministerio Público ha manifestado su "preocupación" por el aumento de la violencia de género y sexual entre los menores y los jóvenes después de constatar un incremento de las denuncias y los expedientes y diligencias preliminares incoados.





El número de diligencias preliminares incoadas por violencia machista ejercida por menores fue en 2018 el más alto de la década: 944 frente a las 684 de 2017.El pasado año también crecieron los procedimientos por abusos y agresiones sexuales cometidas por niños y adolescentes: el total de procedimientos por delitos contra la libertad sexual perpetrados por menores de 18 años fue de 1.833, un 32,2 % superior a la cifra de 2017.En cuanto a los procedimientos de agresiones sexuales (violaciones) cometidas por menores, subieron un 43 % hasta los 648.La Fiscalía ha subrayado que estas agresiones cometidas por adolescentes "revisten aspectos inquietantes": aparecen implicados menores de más corta edad, con "significativas cifras de archivo por ser los investigados menores de 14 años".Además, ha continuado, "no menos preocupante es la constatación cada vez más frecuente de la actuación grupal en algunas agresiones sexuales", un fenómeno que "guarda relación con el uso de la pornografía a través de las redes sociales, donde se presenta a la mujer cosificada".A su juicio, existe un posible efecto contagio por afán de emulación de los agresores, con pérdida de conciencia de la gravedad y la responsabilidad individual de la acción al diluirse dentro del grupo.El Ministerio Público ha achacado estos comportamientos en edades tempranas a "una deficiente educación, a una pobre formación en valores y a la ausencia de la mínima empatía y consideración hacia los demás".También ha hecho especial mención a la proliferación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual que en muchas ocasiones afectan a los menores.En 2018, los delitos contra la libertad sexual -tanto de menores como de adultos- conllevaron un total de 18.986 diligencias, un 23,2 % más que en 2017, y supusieron el 1 % del total de diligencias incoadas. Este tipo de delitos fueron los que dieron lugar a un mayor número de escritos de calificación en el procedimiento del sumario.Pese a los datos, no descarta que, al suceder en la intimidad, se mantenga un indefinido índice de impunidad de estos delitos.La Fiscalía ha lamentado que el impacto extraordinario que estos hechos tienen en las víctimas se haya visto agravado por "aquellos supuestos en los que la Administración de Justicia no ofrece la respuesta esperada"."Las sentencias dictadas durante 2018 en el conocido como caso 'La Manada' nos invitan a reflexionar sobre la norma penal, sobre su interpretación y aplicación práctica, sobre el tratamiento informativo de este tipo de asuntos y sobre la imagen que se transmite desde el sistema de Justicia cuando las decisiones que se adoptan se muestran tan alejadas de una mayoría de sensibilidad social", ha apuntado.VIOLENCIA MACHISTALa violencia de género perpetrada por menores también preocupa a la Fiscalía, que pide prestar una atención especial a los jóvenes que, pese a haber crecido en un entorno de sensibilización contra los malos tratos, funcionan con similares patrones de discriminación del hombre sobre la mujer, lo que exige una revisión de los planteamientos educativos en la escuela y la familia.También considera alarmante que las jóvenes resten importancia a los hechos y disculpen a los agresores y llama la atención sobre cómo las relaciones a través de las redes permiten "nuevas vías de control, persecución y acoso"."Aparecen así nuevas situaciones de dominio y maltrato no sólo físico, también psicológico del varón sobre la mujer, que constituyen la esencia de la violencia de género, pero que encuentran alguna dificultad para incardinarla dentro de los tipos penales específicos, además de cierta resistencia judicial".En 2018, 249 menores fueron enjuiciados por violencia machista y se adoptaron medidas en el 92,37 % de los casos. Las solicitudes de medidas de protección de chicas menores subieron de las 963 a las 1.010.VIOLENCIA DOMÉSTICAUn año más, crecieron los procedimientos incoados por violencia doméstica hacia ascendientes y hermanos: 4.833 asuntos frente a los 4.665 de 2017, un 3,6 % más.Las cifras, ha opinado la Fiscalía, son muy altas y "no se vislumbran soluciones a corto plazo" para reducir esta modalidad criminal que es "un mal que permanece enquistado en el tejido social" pero que no ha tenido tanta repercusión mediática como el acoso escolar.