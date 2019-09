Podemos se ofrece a llegar a "cualquier tipo de acuerdo" con el PSOE

Podemos ha tendido este lunes la mano al PSOE para "llegar a cualquier tipo de acuerdo" de cara a una investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, pero ha incidido en que no se puede comprender que la oferta que en julio "valía" para los socialistas, ya no esté ahora sobre la mesa.



En la rueda de prensa posterior al consejo de coordinación de la formación morada, su portavoz, Noelia Vera, ha confirmado que no hay ninguna reunión cerrada ni ha habido ningún tipo de contacto en los últimos días entre los negociadores del PSOE y los de Podemos.



No obstante, ha asegurado que la formación morada tenderá la mano para negociar hasta el último momento, el 23 de septiembre.





Preguntada sobre la posibilidad de que Podemos favorezca la investidura de Pedro Sánchez sin haber alcanzado un acuerdo previo, Noelia Vera ha evitado responder de forma directa y ha apelado a la necesidad de retomar el diálogo en el punto en el que quedó en julio, cuando los socialistas se abrieron a integrar a miembros de Podemos en su gabinete.Pero ha añadido: "Estamos dispuestos a llegar a cualquier tipo de acuerdo, pero lo teníamos en la punta de la mano... Nadie puede entender que lo que en julio valía ahora no vale".La portavoz de la formación morada ha incidido en que entonces, en la primera investidura, Podemos se abstuvo con la intención de continuar negociando con el PSOE."Insisto, la voluntad sigue ahí", ha dicho Vera para remarcar acto seguido la renuncia de Pablo Iglesias a formar parte del Consejo de Ministros y el compromiso de lealtad en el conflicto de Cataluña o cuestiones europeas."Que España sepa que, si eso se retoma, en horas está hecho", ha dicho con respecto a un acuerdo con los socialistas para formar una coalición que éstos han dicho que se niegan a explorar.En el consejo de coordinación de Podemos, según ha explicado Vera, han concluido tras escuchar con atención a la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, y al ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que "tanto por el contenido como por el tono hay escasa voluntad de llegar a un acuerdo".Y a Podemos le va quedando claro, ha remarcado su portavoz, que los socialistas prefieren ir a elecciones, algo que para ellos sería una "irresponsabilidad enorme".Preguntada sobre por qué Podemos no ha llamado a los socialistas, Noelia Vera ha dicho que no puede ser "una excusa más" quién llama a quién y ha acusado al PSOE de seguir buscando la abstención del PP y de Ciudadanos.No obstante, la formación morada asegura que no se levantará de la mesa y que "hasta el día 23" estará esperando retomar el diálogo. "En cuanto Sánchez tenga a bien, ese acuerdo es posible", ha reiterado.