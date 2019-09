"Sánchez por fin reconoce lo que quiere, la repetición de elecciones"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha respondido al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que el "riesgo cierto" para España es él y que este quiere que haya elecciones en noviembre para "acabar de rematar la jugada" y continuar gobernando en funciones sin hacer "absolutamente nada".

"Por fin hoy ha reconocido que hay un riesgo cierto de elecciones. Reconoce lo que quiere, pero el riesgo cierto para España es Pedro Sánchez y por eso quiere elecciones, para acabar de rematar la jugada y poder gobernar en funciones sin hacer absolutamente nada de lo que se le pide a un presidente del Gobierno", ha afirmado durante un acto organizado por los populares gallegos en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

Además, Casado ha señalado que, en su día, el PSOE y Unidas Podemos acordaron una moción de censura contra Mariano Rajoy apoyada en "una mentira" y que ahora no son capaces de salir de una reunión "sin insultarse".

"Nosotros no tenemos capacidad de formar Gobierno, no me la ha encargado su majestad el Rey. Ni siquiera nuestra abstención sería suficiente para desbloquear la gobernabilidad de España porque haría falta también la de Ciudadanos, pero es que además no lo la quieren. Quieren derogar todo lo hecho por el PP, un gobierno de izquierdas, otra forma de interlocución con los nacionalistas y pactan con Bildu", ha subrayado.

Según el líder del PP, si Sánchez no ha propuesto una gran coalición y un pacto de investidura es porque "quiere seguir pagando las campañas electorales del PSOE" con los impuestos de los españoles. "El PP tiene que estar más fuerte que nunca para que esto no suceda", ha apuntado.

LA CONVOCATORIA ELECTORAL NO DEPENDE DEL PP

De cara a unas posibles nuevas elecciones generales el próximo 10 de noviembre, Casado se ha mostrado optimista y ha afirmado que la nueva cita electoral le vendría "bien" al PP para mejorar los resultados que cosechó el 28A.

"No tengo ni idea de si habrá o no elecciones, no depende de nosotros. Nadie nos presiona a nosotros y la gente no es tonta. Haya o no elecciones el PP está preparado para ellas y para devolver a España el futuro que la izquierda le ha vuelto a quitar. No tenemos preocupación ninguna, estamos fuertes, unidos y con las ideas muy claras, así que nadie haga cábalas en cuanto al PP", ha añadido.

Casado también ha mostrado su disposición a volver a sentarse con Sánchez si el líder del PSOE vuelve a llamarle por teléfono, ya que dice ser un político de pactos y "no de trinchera". "Va en mi sueldo. Tenemos claro cual es nuestra responsabilidad. Siempre que mis predecesores gobernaron hicieron que a los españoles les fuera mejor. No hay que vender humo a la gente, a los españoles no se les aparezca con anzuelos de aire, con demagogia, con manipulación...", ha defendido.

En esta línea, el líder de la formación de Génova ha advertido de que la gente se está dando cuenta de que Sánchez "no está respondiendo" al caudal de confianza que recibió el 28A. También ha hecho ver sus dudas sobre qué deparará esta semana ante las negociaciones que mantienen el PSOE y Unidas Podemos para alcanzar un posible acuerdo de investidura.

CHANTAJE DE SÁNCHEZ A LAS CCAA

Por otro lado, Casado ha denunciado que Sánchez está "chantajeando" a las comunidades autónomas y ha retado a los barones socialistas y al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla a que unan sus votos a los del PP para convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"El Consejo de Política Fiscal y Financiera se convoca con un tercio de sus integrantes, es decir, más de seis comunidades y ciudades autónomas, y el PP gobierna en seis. Hay que exigir el pago a las autonomías de 7.000 millones para pagar sanidad, educación y políticas sociales. Que Sánchez y la ministra de Hacienda dejen ya esta irresponsabilidad", ha argumentado.

En el acto también ha participado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Además, asistieron la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, y el de Participación, Jaime de Olano, entre otros dirigentes del partido.