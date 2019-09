Bolsonaro llama a países amazónicos a proteger soberanía de la selva

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llamó este viernes a todos los países que tienen territorio en la Amazonía a proteger su soberanía sobre esa región selvática y a rechazar lo que considera ataques contra ella del presidente francés, Emmanuel Macron.



"Tenemos que decir que la Amazonía es nuestra: de Brasil, Bolivia, Colombia, de las Guayanas, es de todos nosotros", aseguró Bolsonaro al intervenir por videoconferencia en la cumbre que se celebra en la ciudad colombiana de Leticia.



Por eso, hizo una llamada a la unión de los países amazónicos frente a lo que considera injerencias externas.





"Estamos en una posición firme de defensa de nuestra soberanía y firme también para que cada país pueda, dentro de su tierra, desarrollar la mejor política de la región amazónica y no dejar que esa política sea tratada por otros países", agregó.Por eso pidió que en la declaración final se refleje esa soberanía y que en "el tratado que se divulgará al mundo figure, por encima de todo, que la soberanía de cada uno es innegociable".Subrayó que los países que tienen territorio en la Amazonía no son "países riquísimos" porque, si bien tienen todo para serlo, para eso deben dejar de ser "un mero exportador de materias primas".Además, acusó a Macron de atacar a Brasil y poner en riesgo su soberanía.El gobernante dijo pensar en los animales de la Amazonía pero hizo hincapié en que lo que quieren las naciones que no tienen territorio sobre la selva es "apoderarse de sus riquezas y recursos minerales que no existen en otro países".Precisamente esta cumbre, a la que Bolsonaro no acudió por razones médicas pero a la que sí fue su canciller, Ernesto Araújo, ha sido convocada en medio de sus polémicas con buena parte de la sociedad brasileña, ONGs y defensores de la naturaleza en general, entre ellos Macron, por las críticas a la forma como ha enfrentado los incendios forestales y por su política con respecto a la Amazonía.Bolsonaro ha puesto en duda los motivos de quienes abogan por la Amazonía y considera que en el fondo hay intereses externos que buscan apropiarse de riquezas de esa reserva verde que ocupa un área de unos siete millones de kilómetros cuadrados en el corazón de América del Sur.A la cumbre en Leticia han acudido el presidente de Colombia, Iván Duque, anfitrión del encuentro; y sus homólogos de Perú, Martín Vizcarra; Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Lenín Moreno, así como el vicepresidente de Surinam, Michael Ashwin Adhin, y el ministro de Recursos Naturales de Guyana, Raphael Trotman.Venezuela no fue invitada a la reunión y tampoco está representada Francia, que paradójicamente es un país amazónico porque esta selva abarca también la Guyana Francesa, departamento galo de ultramar.Durante su intervención, el presidente brasileño también acusó de la situación en la Amazonía a sus predecesores, "gobiernos de izquierda en Brasil, socialistas que no creían en el capitalismo y odiaban la propiedad privada".En su opinión, esos gobiernos también ignoraron la seguridad jurídica y "fruto de esos presidentes" está la Amazonía amenazada.