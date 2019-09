Cruce de reproches en Cs tras la marcha de De la Torre y Nart

La marcha de Ciudadanos del diputado Francisco de la Torre y del parlamentario europeo Javier Nart, formalizadas este jueves pero anunciadas ya el pasado mes de julio, ha terminado por encender la mecha, con un duro cruce de reproches no solo de carácter político sino también personales.



El líder de Cs, Albert Rivera, ha cargado contra el exdiputado de su partido Francisco de la Torre, que horas antes había acusado a Rivera de no saludarle por el pasillo del Congreso, ni haberle dado el pésame por la muerte de su padre, que falleció a finales de julio, unos días después de anunciar su renuncia al escaño.



En una entrevista en la SER, De la Torre reiteraba este viernes los motivos para su renuncia al escaño por razones "personales, organizativas y políticas" y por considerar que el área económica de Ciudadanos estaba "desmantelada".





También expresaba su discrepancia por la estrategia seguida por Rivera al negarse en redondo a facilitar la investidura de Pedro Sánchez.A renglón seguido, criticaba a Rivera por no haberse comunicado con él para darle el pésame por la muerte de su padre, aunque poco después en un mensaje en Twitter lo ha matizado, y ha aclarado que Rivera no le llamó, pero sí le envió un breve mensaje dándole el pésame.Le ha replicado Rivera, que ha acusado al exdiputado de "utilizar la muerte" de su padre para "atacar" a antiguos compañeros y al proyecto político de Ciudadanos."He visto muchas cosas en política pero se han traspasado determinadas líneas rojas", ha denunciado Rivera.En declaraciones en el Parlamento de Cataluña, el presidente de Cs ha relatado que poco después de recibir su carta de dimisión, tuvo conocimiento de la muerte del padre de Francisco de la Torre y, además de enviarle un mensaje, ordenó al grupo parlamentario que enviara una corona de flores a la capilla ardiente."Creo que no vale todo en política. Uno puede discrepar, dar un portazo e irse por intereses personales, pero uno no puede jugar con informaciones falsas para intentar dañar la imagen de sus compañeros", ha insistido.Rivera también ha aprovechado para arremeter contra el eurodiputado Javier Nart, que este jueves abandonó la militancia de Cs aunque conservando su escaño en el Parlamento Europeo y su puesto en el grupo como independiente.Una decisión que no ha gustado nada al líder de Ciudadanos que, sin pedirle expresamente que renuncie a su escaño en el Parlamento Europeo, ha reconocido que le hubiera gustado que quienes se han ido de Ciudadanos no se quedaran con el "esfuerzo, el trabajo y el escaño" del partido.Rivera ha recordado que tanto Francisco de la Torre como Javier Nart, ya anunciaron su decisión el pasado mes de julio, aunque hayan esperando más de un mes para hacerla efectiva."Se han ido dos veces", ha ironizado el líder de Cs, que ha reconocido que la discrepancia es "legítima" y se ha practicado con normalidad en su partido, al mismo tiempo que ha defendido su estrategia política que le ha llevado a pasar de 32 a 57 diputados en las últimas elecciones generales.La polémica con Francisco de la Torre y Javier Nart no es la única herida abierta en Ciudadanos después de la expulsión del partido de dos concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por suscribir un pacto con el PSOE.Los dos concejales, Matilde Zambudio y Ramón Lazcano, han anunciado este viernes de que recurrirán la ley de municipios de Canarias ante el Tribunal Constitucional en el caso de que pasen a ser concejales no adscritos con la pérdida de sus derechos "políticos y económicos".Consideran que la ley de municipios de Canarias es inconstitucional porque califica de tránsfuga a los representantes políticos que son expulsados y, además, limita los derechos políticos que, a su juicio, son un derecho fundamental.Por el contrario -aseguran- la normativa estatal, que es la ley reguladora de las bases del régimen local, establece que los tránsfugas son quienes se van a otro partido y no, como es el caso de los concejales de Ciudadanos, los que son expulsados de su formación política por discrepancias internas.