La Junta refuerza el dispositivo Infoca con cien contratos más

La Junta de Andalucía ha reforzado este año el dispositivo del plan de lucha contra incendios forestales Infoca y ha contratado a un centenar de personas más que en 2018, ha informado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en un comunicado.



Desde el día 1 de junio hasta finales de agosto de 2019, el Gobierno andaluz ha realizado 653 contrataciones temporales de diversas categorías profesionales del plan Infoca frente a las 552 que se hicieron desde principios de junio a mediados de octubre de 2018.



Se trata, por tanto, de un crecimiento de un centenar de profesionales en un período inferior (50 días menos), ha destacado la consejera del ramo, Carmen Crespo.





Los más de 650 puestos ofertados en lo que va de verano se corresponden, entre otras categorías, con bomberos forestales y conductores de vehículo contra incendio.De este volumen total, cerca de 200 puestos se han gestionado a través de procesos concursados del Servicio Andaluz de Empleo al no contar con candidatos que cumplieran los requisitos en la bolsa del Infoca, que, como ha lamentado la consejera, "no es suficiente" porque el Gobierno autonómico esta trabajando actualmente con la de 2016 tras dos años sin convocarse oferta pública de empleo por parte de la Consejería para poder incluir nuevos candidatos en esta bolsa.La apuesta de la Junta por el Infoca queda patente también en la reciente convocatoria de una Oferta de Empleo Público para este dispositivo para cubrir las bajas producidas en 2016 y 2017 al amparo de la tasa de reposición establecida legalmente para servicios que desarrollan labores de emergencia, ha señalado.Una vez finalizada la convocatoria y adjudicadas las 120 plazas disponibles, se prevé la constitución de una nueva bolsa de empleo integrada por las personas que hayan alcanzado la puntuación mínima en el concurso de méritos de este proceso selectivo pero no hayan obtenido una plaza de personal fijo.Crespo ha recordado que aún nos encontramos en período de alto riesgo de incendios y, por tanto, es de "vital importancia contar con la colaboración de todos para evitar que el fuego dañe el patrimonio natural".